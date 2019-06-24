İzmir'in Torbalı ilçesinde, edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz cuma günü saat 08.00 sularında temizlik görevlileri, çöp konteynerinde poşete sarılmış şekilde ölü bir erkek bebek bulmuştu. Durumun, Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı'na bildirmesiyle olay yerinde geniş çaplı inceleme başlatıldı. İlçe jandarma merkez karakol ekipleri, titiz çalışma neticesinde bulduğu ipuçlarıyla yola çıktı.

ÖNCE EVLİ ERKEK ŞÜPHELİYE ULAŞILDI

İHA'daki habere göre Karakızlar Mahallesi'nin giriş ve çıkışlarında bulunan güvenlik kamerası ve mahalledeki vatandaşlardan alınan bilgiler doğrultusunda jandarma derin bir çalışma yürüttü. Jandarma, mahallede evi bulunan evli fakat şüphe uyandıran 53 yaşındaki A.S.'nin evine gitti.

BEBEĞİ ÇÖPE ANNESİ ATMIŞ

Bunun üzerine A.S. gözaltına alınırken daha sonra bebeği çöp konteynerine bırakan annenin izine de rastlanıldı. Jandarma zaman kaybetmeden 31 yaşındaki anne Z.O.'yu Torbalı ilçesinde yakaladı. Torbalı Adliyesi'ne sevk edilen 2 şüpheli, savcılık sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Anne Z.O., tutuklanarak Şakran Cezaevi'ne, A.S. ise Buca Cezaevine gönderildi.