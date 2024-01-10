İzmir'in Bornova ilçesinde tüyler ürperten olay, dün gece saat 01.30 sıralarında Kazım Dirik Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi.

DHA'da yer alan habere göre bir ay önce evlenen petshop işletmecisi Fırat Bozkurt (43) ile kendisi gibi üçüncü evliliğini yapan ve sağlık teknikeri olan eşi Şirin Bozkurt (47) arasında evde tartışma çıktı.

İddiaya göre; Şirin Bozkurt, eşi Fırat Bozkurt'u göğsünden bıçakladı. Gürültüyü duyan komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ZANLININ OĞLU DA EVDEYDİ

Şirin Bozkurt'un, eski eşinden olan 18 yaşındaki oğlunun olay sırasında evde olduğu ve gelen sesler üzerine salona koşup, Fırat Bozkurt'u kanlar içinde gören çocuğunu komşusuna gönderdiği öğrenildi.

ANNE İLE OĞLU GÖZALTINA ALINDI

Polis, Şirin Bozkurt ile oğlunu gözaltına aldı. Şirin Bozkurt ile oğlunun poliste ifadesi alındı.

ANNE TUTUKLANDI, OĞLU SERBEST

Şirin Bozkurt ile ilk eşinden olan oğlu 18 yaşındaki Ç.G., adliyeye sevk edildi. Ç.G., savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Şirin Bozkurt ise Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutukladı.

KAVGANIN NEDENİ: KISKANÇLIK

Şirin Bozkurt'un ifadesinde, bir eğlence mekanında kıskançlık sebebiyle tartıştıklarını, ardından önce kendisinin sonra da kocasının eve geldiğini söylediği öğrenildi.

"GIRTLAĞIMA SARILIP, BANA VURDU" İDDİASI

Bozkurt'un ifadesinin devamında eşinin eşyalarını toplamaya başladığını, bu sırada gırtlağına sarılıp kendisine vurduğunu, kendisini savunmak için eline aldığı bıçağın yaşanan arbede sırasında kocasının yaralandığını ve ardından sağlık ekiplerine haber verdiğini söylediği ortaya çıktı.