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        Haberler Gündem 3. Sayfa GÖĞSÜNDEN BIÇAKLAMIŞTI | Son dakika haberi: Bir ay önce evlenip kocasını öldürmüştü! İşte Şirin Bozkurt'un ifadesi! - İzmir haberleri

        Bir ay önce evlenip kocasını öldürmüştü! İşte Şirin'in ifadesi!

        İzmir'de, 47 yaşındaki Şirin Bozkurt, bir ay önce evlendiği eşi 43 yaşındaki Fırat Bozkurt'u, göğsünden bıçaklayarak öldürmüştü. Cinayetin ardından şüpheli kadın ile 18 yaşındaki oğlu, gözaltına alındı. Şirin Bozkurt'un ifadesinde, bir eğlence mekanında kıskançlık sebebiyle tartıştıklarını, ardından önce kendisinin, sonra da kocasının eve geldiğini söylediği öğrenildi. Bozkurt'un ifadesinin devamında eşinin eşyalarını toplamaya başladığını, bu sırada gırtlağına sarılıp kendisine vurduğunu, kendisini savunmak için eline aldığı bıçağın yaşanan arbede sırasında kocasına saplandığını ve ardından sağlık ekiplerine haber verdiğini söylediği ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 07:54 Güncelleme: 10.01.2024 - 09:04
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        Bir ay önce evlenip kocasını öldürmüştü! İşte Şirin'in ifadesi!
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        İzmir'in Bornova ilçesinde tüyler ürperten olay, dün gece saat 01.30 sıralarında Kazım Dirik Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi.

        İKİSİ DE ÜÇÜNCÜ EVLİLİKLERİNİ YAPMIŞTI

        DHA'da yer alan habere göre bir ay önce evlenen petshop işletmecisi Fırat Bozkurt (43) ile kendisi gibi üçüncü evliliğini yapan ve sağlık teknikeri olan eşi Şirin Bozkurt (47) arasında evde tartışma çıktı.

        KOCASINI GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

        İddiaya göre; Şirin Bozkurt, eşi Fırat Bozkurt'u göğsünden bıçakladı. Gürültüyü duyan komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

        Eve gelen polis, Fırat Bozkurt'u kanlar içinde buldu. Bozkurt'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Bozkurt'un cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        ZANLININ OĞLU DA EVDEYDİ

        Şirin Bozkurt'un, eski eşinden olan 18 yaşındaki oğlunun olay sırasında evde olduğu ve gelen sesler üzerine salona koşup, Fırat Bozkurt'u kanlar içinde gören çocuğunu komşusuna gönderdiği öğrenildi.

        ANNE İLE OĞLU GÖZALTINA ALINDI

        Polis, Şirin Bozkurt ile oğlunu gözaltına aldı. Şirin Bozkurt ile oğlunun poliste ifadesi alındı.

        ANNE TUTUKLANDI, OĞLU SERBEST

        Şirin Bozkurt ile ilk eşinden olan oğlu 18 yaşındaki Ç.G., adliyeye sevk edildi. Ç.G., savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Şirin Bozkurt ise Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutukladı.

        KAVGANIN NEDENİ: KISKANÇLIK

        Şirin Bozkurt'un ifadesinde, bir eğlence mekanında kıskançlık sebebiyle tartıştıklarını, ardından önce kendisinin sonra da kocasının eve geldiğini söylediği öğrenildi.

        "GIRTLAĞIMA SARILIP, BANA VURDU" İDDİASI

        Bozkurt'un ifadesinin devamında eşinin eşyalarını toplamaya başladığını, bu sırada gırtlağına sarılıp kendisine vurduğunu, kendisini savunmak için eline aldığı bıçağın yaşanan arbede sırasında kocasının yaralandığını ve ardından sağlık ekiplerine haber verdiğini söylediği ortaya çıktı.

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        #İzmir
        #Son dakika haberler
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