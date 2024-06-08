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İstanbul Fatih'te, Topkapı Mahallesi Bican Bağcıoğlu Sokak'ta, önceki gün otomobiliyle ilerleyen 44 yaşındaki Türkçe öğretmeni Abdulbaki Durmaz, bir kişinin silahlı saldırısı sonucu yaralanmıştı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETMİŞTİ AA'da yer alan habere göre Durmaz, sağlık görevlilerince kaldırıldığı hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Polis ekipleri, katil zanlısının olay yerinden kaçtığı taksinin şoförünü telefonla arayarak, şüpheliyi nereye bıraktığını sormuştu.

AĞABEY VURDU KARDEŞİ KAÇIRDI Katil zanlısını yakın bir yere bıraktığını iddia eden şoförün daha sonraki aramalara cevap vermemesi üzerine kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, katil zanlısının, taksi şoförü Fesih G.'nin (24) ağabeyi Adem G. (28) olduğunu tespit etmişti.

KAN DAVASI BAŞLAMIŞ Ekipler, Fesih G. ile Adem G'nin babaları Abdurrahman G.'nin (57), 2023'te Batman'da öğretmen Durmaz'ın mensubu olduğu aşiret tarafından öldürüldüğünü, iki aşiret arasında kan davası bulunduğunu belirlemişti. Cinayet anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

YEMEK YERKEN YAKALANDI Cinayet şüphelisi Adem G., Fatih'te, yemek yerken bir lokantada yakalandı. Zanlının, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Savcılıkça ifadesi alınan şüpheli, tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

"YAPTIĞIMIN HATA OLDUĞUNU BİLİYORUM" Emniyette susma hakkını kullandığı belirtilen Adem G.'nin ilk anda polislere, "Yaptığımın hata olduğunu biliyorum" dediği öğrenildi.

KARDEŞİ ARANIYOR Zanlının kardeşi Fesih G.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Öğretmene kan davası kurşunu! Haberi Görüntüle