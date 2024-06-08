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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kan davasında Abdulbaki Durmaz öğretmeni öldürmüştü! Tek cümle söyledi - Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Kan davasında öğretmeni öldürmüştü! Tek cümle söyledi!

        İstanbul Fatih'te, 44 yaşındaki Türkçe öğretmeni Abdulbaki Durmaz'ı silahla öldüren ve tutuklanan 28 yaşındaki Adem G.'nin, emniyette susma hakkını kullandığını, yemek yerken lokantada polis tarafından yakalandığı ilk anda ise "Yaptığımın hata olduğunu biliyorum" dediği öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 09:36 Güncelleme: 08.06.2024 - 10:45
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        Kan davasında öğretmeni öldürmüştü! Tek cümle söyledi!
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        İstanbul Fatih'te, Topkapı Mahallesi Bican Bağcıoğlu Sokak'ta, önceki gün otomobiliyle ilerleyen 44 yaşındaki Türkçe öğretmeni Abdulbaki Durmaz, bir kişinin silahlı saldırısı sonucu yaralanmıştı.

        HASTANEDE HAYATINI KAYBETMİŞTİ

        AA'da yer alan habere göre Durmaz, sağlık görevlilerince kaldırıldığı hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Polis ekipleri, katil zanlısının olay yerinden kaçtığı taksinin şoförünü telefonla arayarak, şüpheliyi nereye bıraktığını sormuştu.

        AĞABEY VURDU KARDEŞİ KAÇIRDI

        Katil zanlısını yakın bir yere bıraktığını iddia eden şoförün daha sonraki aramalara cevap vermemesi üzerine kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, katil zanlısının, taksi şoförü Fesih G.'nin (24) ağabeyi Adem G. (28) olduğunu tespit etmişti.

        KAN DAVASI BAŞLAMIŞ

        Ekipler, Fesih G. ile Adem G'nin babaları Abdurrahman G.'nin (57), 2023'te Batman'da öğretmen Durmaz'ın mensubu olduğu aşiret tarafından öldürüldüğünü, iki aşiret arasında kan davası bulunduğunu belirlemişti. Cinayet anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

        YEMEK YERKEN YAKALANDI

        Cinayet şüphelisi Adem G., Fatih'te, yemek yerken bir lokantada yakalandı. Zanlının, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Savcılıkça ifadesi alınan şüpheli, tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

        "YAPTIĞIMIN HATA OLDUĞUNU BİLİYORUM"

        Emniyette susma hakkını kullandığı belirtilen Adem G.'nin ilk anda polislere, "Yaptığımın hata olduğunu biliyorum" dediği öğrenildi.

        KARDEŞİ ARANIYOR

        Zanlının kardeşi Fesih G.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

        Öğretmene kan davası kurşunu!
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        #Abdulbaki Durmaz
        #Son dakika haberler
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