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        Haberler Gündem Güncel Kamyonet park halindeki TIR'a arkadan çarptı: 3 ölü | Son dakika haberleri

        Kamyonet park halindeki TIR'a arkadan çarptı: 3 ölü

        Çorum'da mobilya yüklü kamyonet, park halindeki TIR'a arkadan çarptı. Kamyonette bulunan 3 kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 09:53 Güncelleme: 30.08.2024 - 09:53
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          Ercan Yıldız idaresindeki kamyonet, Çorum-Ankara kara yolu Çorum Şeker Fabrikası önündeki cepte park halindeki TIR'ın dorsesine arkadan çarptı.

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          İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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          Sağlık ekipleri, sürücü ile kamyonette bulunan Tugay Çelik ve Turgay Ceğil'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

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          Bursa'nın İnegöl ilçesinden mobilya taşıdıkları öğrenilen 3 kişinin cenazesi, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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