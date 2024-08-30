Kamyonet park halindeki TIR'a arkadan çarptı: 3 ölü
Çorum'da mobilya yüklü kamyonet, park halindeki TIR'a arkadan çarptı. Kamyonette bulunan 3 kişi yaşamını yitirdi.
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Ercan Yıldız idaresindeki kamyonet, Çorum-Ankara kara yolu Çorum Şeker Fabrikası önündeki cepte park halindeki TIR'ın dorsesine arkadan çarptı.
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İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Sağlık ekipleri, sürücü ile kamyonette bulunan Tugay Çelik ve Turgay Ceğil'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
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Bursa'nın İnegöl ilçesinden mobilya taşıdıkları öğrenilen 3 kişinin cenazesi, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.