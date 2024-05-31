Kamyonet işçi servislerine çarptı: 18 yaralı
Tekirdağ'da iddiaya göre kırmızı ışıkta bekleyen iki işçi servisine kamyonet çarptı. Kazada 18 kişi yaralandı.
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Tekirdağ'ın Saray ilçesinde N.T. ve T.G. idaresindeki iki işçi servisine iddiaya göre Bağlar mevkisinde kırmızı ışıkta durdukları sırada Çerkezköy istikametinden Saray istikametine giden U.K. idaresindeki kamyonet çarptı.
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Kazada 18 kişi yaralandı. Servislerden birinde sıkışan bir işçi itfaiye ve sağlık sağlık ekiplerinin çabaları sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı.
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Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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Kazanın ardından yol uzun süre trafiğe kapanırken trafik akışı kontrollü bir şekilde Çayla kavşağından verildi.
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Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından araçlar çekicilerle kaldırılarak trafik akışı normal seyrine döndü.
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Saray İlçe Emniyet Müdürü Vahap Uyar da kaza yerine gelerek bilgi aldı.
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