Kamyon, 15 araca çarptı! Yaralılar var!
Malatya'da freni arıza yapan kamyon, kırmızı ışıkta ve yol kenarında bekleyen 15 araca çarptı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada 3 kişi yaralandı
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde freni arızalanan kamyon, kırmızı ışıkta ve yol kenarında bekleyen 15 araca çarptı.
AA'da yer alan habere göre Paşaköşkü Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen kamyonun freni arızalandı.
KONTROLDEN ÇIKTI
Kontrolden çıkan kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen ve yol kenarında park halinde bulunan 15 araca çarparak durabildi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İlk belirlemelere göre, kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekiplerinin çalışması sürüyor.