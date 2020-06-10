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Buna göre, ilgili kanunla belirlenen kamu kurum ve kuruluşlarının DMO ana statüsünde sayılan mal ve hizmetlerden Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenerek ilan edilecekleri, ilanda yer alan tarihten itibaren DMO aracılığıyla temin etmeleri zorunlu olacak.

Bakanlık, kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslarla istisnaları belirlemeye yetkili olacak.