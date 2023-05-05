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Kamu işçilerinin zam pazarlığı

Kamuda çalışan yaklaşık 700 bin işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi için işçi sendikaları ve kamu temsilcileri bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında bir araya gelecekler. Zam kararının gelecek hafta başında açıklanması bekleniyor

Giriş: 05.05.2023 - 10:58 | Güncelleme: ABONE OL
Kamu işçilerinin zam pazarlığı
HABERTURK.COM

Kamudaki yaklaşık 700 bin işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri devam ediyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, işçi sendikalarını 14.30’da toplantıya davet etti.

Toplantıya TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, TÜRK-İŞ Genel Mali Sekreter Ramazan Ağar ile Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Eyüp ALEMDAR, HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcıları Yunus Değirmenci ile Osman Yıldız ile TÜHİS temsilcileri katılacak.

Bugün mali konuların yanı sıra uzlaşma sağlanamayan diğer konular ele alınacak. Kararın gelecek hafta başında açıklanması bekleniyor.

Toplantı öncesinde saat 14.00’te TÜRK-İŞ Kamu Koordinasyon kurulu da Ergün Atalay başkanlığında ön görüşme yapacak.

Kamu tarafı en son taban ücretin 12 bin liraya yükseltilmesi ve bunun üzerine ücretlere yüzde 40 artış yapılması teklifinde bulunmuştu.

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