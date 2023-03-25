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KDK'dan işe alımda "cinsiyet ayrımı yapılmasın" kararı

Bir üniversitede açılan ilanda "erkek olma" şartı Kamu Denetçiliği Kurumu'na taşındı. Kadınlara karşı ayrımcılık yapıldığı iddiasını değerlendiren kurum, "cinsiyet ayrımı" yapılmaması gerektiği kararı verdi

Giriş: 25.03.2023 - 09:52 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Kamu Denetçiliği Kurumu'ndan
"Erkek olma" şartına itiraz! KDK'dan "ayrımcılık" kararı
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AA

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), bir üniversitenin işe alım ilanında yer alan "erkek olma" şartı aranmasının ayrımcılık olduğuna dair yapılan başvuruda, işe alımda "cinsiyet ayrımı" yapılmaması gerektiğine karar verdi.

KDK'nin kararına göre, bir üniversite, sözlü sınav ile 2 sözleşmeli bilişim personeli alım ilanını Resmi Gazete'de yayımladı. İlanda, özel şart olarak "erkek olma" koşulu yer aldı.

İlanda aranan şartın, kadınlara karşı ayrımcılık oluşturan bir uygulama olduğunu savunan bir kişi, Anayasa'da güvence altına alınan "kanun önünde eşitlik" ilkesinin ihlal edildiğini, kamuda işe alımlarda cinsiyet ayrımından söz edilemeyeceğini ve yayımlanan ilanın güncellenmesi gerektiğini belirterek, KDK'ye başvurdu.

Başvuruyu inceleyen KDK, yasal güvenceler kapsamında, hiçbir ayrım gözetilmeksizin kadınların erkeklerle eşit koşullar altında istihdam edilme haklarının bulunduğunu, bu kapsamda işe alım süreçlerinde cinsiyet temelli ayrımcılığa yol açacak uygulamanın yapılmaması gerektiğini ifade ederek, başvurucunun talebini değerlendirilmesi için ilgili üniversiteye iletti.

Üniversite yönetimi, yapılan değerlendirme sonrası KDK'ye, işe alım ilanının Resmi Gazete'de yeni bir yazı yayımlanarak iptal edildiğini bildirdi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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