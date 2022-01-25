26 OCAK (YARIN) KAMU ÇALIŞANLARI İZİNLİ Mİ?



İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada;



1- Kurumlarımızca zorunlı hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında; memur, işçi, ve diğer personellerin 26 Ocak 2022 Çarşamba günü idari izinli sayılmasına



2- İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul, engelli ve hamilelerin 26-27-28 Ocak 2022 tarihlerinde izinli sayılmasına karar verilmiştir denildi