Kalyon Güneş halka arz oluyor! Kalyon Güneş halka arz kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var?
Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş. halka arzı Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından geçtiğimiz hafta onaylandı. Firmanın talep toplama tarihleri de belli oldu. Kalyon Güneş Teknolojileri halka arz süreci bugün başlıyor. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin konsorsiyum liderliğinde gerçekleştirilecek halka arzda 1 TL nominal değerli paylar 70,30 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. Peki, Kalyon Güneş halka arz kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var? İşte, KLYPV halka arz sürecine ilişkin detaylar...
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Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş. halka arz tarihleri, hisse fiyatı ve kodu gibi detaylar belli oldu. Halka arz büyüklüğü 3.2 milyar TL olarak belirlenen şirketin satış sonrası halka açıklık oranı %11,26 olacak. Halka arz işlemlerinde kullanılacak olan pay kodu ise “KLYPV” olarak belirlendi. Peki, Kalyon Güneş halka arz ne zaman? Kalyon Güneş Teknolojileri halka arz kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var? İşte, KLYPV halka arz tarihi, hisse fiyatı ve olası lot dağıtım sayısı ile ilgili detaylı bilgiler...
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KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ HALKA ARZ NE ZAMAN?
Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş.’nin halka arzı için talep toplama tarihleri 5-6-7 Şubat 2025 olarak belirlendi.
Kalyon Güneş Teknolojileri bireysele eşit dağıtım olacak şekilde halka arz edilecek.
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KALYON GÜNEŞ HALKA ARZ HİSSE FİYATI NE KADAR, KODU NE?
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin konsorsiyum liderliğinde gerçekleştirilecek halka arzda, 1 TL nominal değerli paylar 70,30 TL sabit fiyat üzerinden satılacak.
Halka arz işlemlerinde kullanılacak olan pay kodu “KLYPV” olarak belirlendi.
Kalyon Güneş halka arz büyüklüğü 3.2 milyar TL, satış sonrası halka açıklık oranı ise yüzde 11,26 olacak.
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KALYON GÜNEŞ HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?
Firma toplamda 46 milyon 334 bin 639 lot dağıtacak. Olası lot dağıtımı ise şu şekilde;
- 150 Bin katılım ~ 124 Lot (8717 TL).
- 250 Bin katılım ~ 74 Lot (5202 TL).
- 350 Bin katılım ~ 53 Lot (3725 TL).
- 500 Bin katılım ~ 37 Lot (2601 TL).
- 700 Bin katılım ~ 26 Lot (1827 TL).
- 1.1 Milyon katılım ~ 17 Lot (1195 TL).
- 1.6 Milyon katılım ~ 12 Lot (843 TL).
- 2.2 Milyon katılım ~ 8 Lot (562 TL
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KALYON GÜNEŞ HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
Kalyon Güneş halka arz şirket paylarının katılım endeksine uygun olmadığı belirtildi.
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KALYON GÜNEŞ HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?
KLYPV hisse koduyla satışa çıkacak olan hisseyi satın almak isteyenler İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. aracılığıyla satın alabilecek.
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