Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş. halka arz tarihleri, hisse fiyatı ve kodu gibi detaylar belli oldu. Halka arz büyüklüğü 3.2 milyar TL olarak belirlenen şirketin satış sonrası halka açıklık oranı %11,26 olacak. Halka arz işlemlerinde kullanılacak olan pay kodu ise “KLYPV” olarak belirlendi. Peki, Kalyon Güneş halka arz ne zaman? Kalyon Güneş Teknolojileri halka arz kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var? İşte, KLYPV halka arz tarihi, hisse fiyatı ve olası lot dağıtım sayısı ile ilgili detaylı bilgiler...