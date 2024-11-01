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        Haberler Televizyon 'Kalpazan'ın yeni tanıtımı yayımlandı

        'Kalpazan'ın yeni tanıtımı yayımlandı

        SHOW TV'de ekrana gelen 'Kalpazan'ın merakla beklenen üçüncü bölümünden nefes kesen bir tanıtım daha yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.11.2024 - 22:26 Güncelleme: 01.11.2024 - 22:26
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        Yeni tanıtım yayımlandı
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        SHOW TV'de ekrana gelen ve O3 Medya'nın yapımcılığını üstlendiği dizi 'Kalpazan'ın üçüncü bölüm ikinci tanıtımı yayınlandı. Yayınlanan tanıtımda Adem ve Kartal Mesut'un cenazesinde gergin anlar yaşarken kaçma planları yapıyorlar. Canan'ın annesi boşanması için ısrarcı olurken Adem ve Kartal babaları Orhan'a katil olduklarını itiraf ediyor. Ayşe'yi eski kocası Fuat'tan korumak için onunla kavga eden Kartal başına daha büyük bir iş açıyor ve kamera kayıtlarından Ayşe'ye çarpan kişi olduğu ortaya çıkıyor. Ayşe'nin ne yapacağı yeni bölüme olan merakı arttırıyor. Tanıtıma damga vuran an ise Kartal ve Adem'in kaçmaya hazırlanırken polisin onları durdurması oluyor.

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        'KALPAZAN'IN 3'ÜNCÜ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

        Mesut'un kazayla ölümü Adem'i sarsar. Sıradan bir adamken şimdi de katile dönüşmüştür. Her şeyi eline yüzüne bulaştırdığını düşünür. Gerçekler ortaya çıkarsa ailesini tamamen kaybedeceğini çok iyi bilir. Korkuları ve kaygıları tetiklenince, ailesinin kendisinden nefret etmemesi için bir karar verecektir. Canan olan bitene anlam veremezken işler iyice arap saçına döner. Kartal ise çarptığı polis memuru Ayşe'ye vicdanen yakınlaşırken Ayşe'nin boşandığı kocasının polis amiri çıkması dengeleri bozacaktır. İki kardeş Mesut yüzünden başka bir belaya sürüklenirken, şeytanla bir kere anlaşıp bin kere bozulamayacağını öğreneceklerdir.

        'Kalpazan' dizisinin kadrosunda; Timuçin Esen (Adem), Çağlar Ertuğrul (Kartal), Şükran Ovalı (Canan), Deniz Baysal (Ayşe), Sarp Akkaya (Tarık), Deniz Hamzaoğlu (Bulgary Bayram), İlker Kızmaz (Sinan), Çağla Naz Kargı (Naz), İlker Yağız Selçuk (Arda) ve Ali Seçkiner Alıcı (İrfan) ve Osman Alkaş (Orhan) gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

        'Kalpazan' yeni bölümüyle Pazartesi akşamı saat 20.00'de SHOW TV'de!

        'Kalpazan' 3'üncü Bölüm 2'nci Tanıtımı;

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        #KALPAZAN

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