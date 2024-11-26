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        Haberler Televizyon 'Kalpazan'ın 6'ncı bölümü yayınlandı

        Adem yeni bir tehlikeyle karşı karşıya kaldı

        SHOW TV'de ekrana gelen 'Kalpazan', dün akşam altıncı bölümüyle ekrana geldi. Gerilimin her an yükseldiği bölüm sosyal medyanın da en çok konuşulan konuları arasında yerini aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.11.2024 - 11:46 Güncelleme: 26.11.2024 - 11:46
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        Yeni bir tehlikeyle karşı karşıya
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        SHOW TV’de ekrana gelen ve O3 Medya’nın yapımcılığını üstlendiği ‘Kalpazan’, dün akşam altıncı bölümüyle ekrana geldi. Gerilimin her an yükseldiği bölüm sosyal medyanın da en çok konuşulan konuları arasında yerini aldı. #Kalpazan etiketi X Türkiye’de 1 saat 30 dakika boyunca TT listesinde kaldı.

        'KALPAZAN’IN 6'NCI BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Dizinin yeni bölümü Adem’in kardeş ihaneti sonrası Kartal’ı polis kılığında kişilere tutuklatması ile başladı. Kartal onu tutuklayan kişilerin polis olduğuna inanmasa da Bayram’ın adamları olduğunu düşündü. Götürüldüğü kulübede abisini karşısında görmesiyle büyük bir şok yaşadı. Adem babasının tarzında Kartal’dan hesap sordu.

        Adem’den Kartal’a büyük ders;

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        Adem’in değişimi apaçık belliydi artık Mesut ile limitsiz para basmaya başladı. Bu anlarda Adem’in ‘Benim bu on yıla yaşayamadığım ne varsa sığdırmam lazım’ sözleri dikkat çekerken Sinan, Canan’ın kapısına geldi ve restorana bırakılan fareleri Adem’in yapabileceğini iddia etti. Canan, Sinan’ın dediklerine inanmak istemese de şüphelenmekten de kendini alıkoyamadı. Adem, yeni açtığı dükkanın arka tarafında para bastığı sırada Canan dükkana geldi. Adem, Canan’ın Sinan’a inanıyor olmasına bozulsa da ‘Kartal’a yaptırdığı ortaya çıkacak mı?’ sorusu akıllara geldi.

        Adem sınırsız para basmaya başladı;

        KARTAL VE AYŞE SAMİMİ ANLAR YAŞADI

        Elinden geldiğince çocuklarını korumaya çalışan Adem, önce Bayram’ın tutuklanmasına sebep oldu sonra da kızını kaçırarak Bayram‘a büyük bir ders verdi. Ayşe, sahte paralar ile tutukladığı Bayram’a hesap sordu ve asıl kalpazanın kim olduğunu sorguladı. Bu işin peşini bırakmaya niyeti olmayan Ayşe, şüphelendiği bir diğer kişi olan Kartal’a verdiği sözü yerine getirmek amacıyla onu yemeğe davet etti. Elinde çiçekle bambaşka düşüncelerle yemeğe gelen Kartal, Ayşe’nin onun için hazırladığı yemeği birlikte yediler.

        Kartal ve Ayşe’nin romantik yemeği;

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        İkili arasındaki uyum dikkat çekerken Bayram’ın adli kontrol şartıyla serbest bırakılması Ayşe’yi derinden etkiledi. Bayram çıkar çıkmaz kızının peşine düştü ve Adem’in kaçırdığını anladı. Adem’in kaçırdığı kızına karşılık o da oğlu Arda’yı kaçırdı. Adem çocuklarını korumak amacıyla çıktığı bu yolda oğlunu kaybetme tehlikesiyle baş başa kaldı. Tutulduğu yerden kaçmayı başaran Mina, Adem'i zor durumda bıraktı. Adem, oğlu Arda'yı kurtarabilmek için Mina'yı aramaya başladı. Bu sırada Mina, Orhan'ın evine gitti. Oraya gitmesiyle aslında Mina'nın İstanbul'a Kartal için geldiği ortaya çıktı. Mina'yı sonunda bulan Adem, oğlu Arda'yı kurtardı.

        Bayram ve Adem’in hesaplaşması;

        Bayram’ın serbest bırakılmasıyla büyük yıkım yaşayan Ayşe soluğu Kartal’ın evinde aldı. Ayşe, Kartal’dan hesap sorarken Kartal’ın Ayşe’yi öpmesi bölüme damgasını vurdu.

        Bölümün nefes kesen Kartal ve Ayşe sahnesi;

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        ADEM VE TARIK KARŞI KARŞIYA GELDİ

        Bayram’ın hapishaneden nasıl çıktığı sorusu akıllara gelirken Tarık’ın ona yardım ettiği anlaşıldı. Bayram, Tarık’a iş teklifiyle geldi. Bayram’ın kalpazan Adem Dönmez adında biriyle çalıştıklarını söylemesi Tarık’ı şoke etti. Bölümün finalinde; Tarık'ın Naz'a aldığı telefonu gören Adem ve Canan soluğu Tarık'ın evinde aldı. Gerilimin yükseldiği dakikalarda Tarık, Adem'le bire bir konuşmak istedi ve tüm bildiği gerçekleri onun yüzüne vurdu. Adem'in ne yapacağı merak konusu oldu.

        İşte geceye damgasını vuran final sahnesi;

        'Kalpazan'ın dizisinin kadrosunda; Timuçin Esen (Adem), Çağlar Ertuğrul (Kartal), Şükran Ovalı (Canan), Deniz Baysal (Ayşe), Sarp Akkaya (Tarık), Deniz Hamzaoğlu (Bulgary Bayram), İlker Kızmaz (Sinan), Çağla Naz Kargı (Naz), İlker Yağız Selçuk (Arda), Gurur Altınpınar (Mesut), Ali Seçkiner Alıcı (İrfan) ve Osman Alkaş (Orhan) gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

        'Kalpazan', yeni bölümüyle pazartesi akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de!

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        #KALPAZAN

        BURÇLAR

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        Boğa
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        Yengeç
        Yengeç
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