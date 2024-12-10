KALPAZAN SON BÖLÜM ÖZETİ

Bu esnada ona Kartal ve İsa destek olur. Eve tamirci olarak giren Kartal, Fuat’ın eşyaları arasında ipucu bulur. Ayşe’nin eline, hem işi hem de velayeti için bir koz geçer. Kuru temizlemeciye gelen İrfan tüm düzeneği görür ve her şeyi anlar. Orhan İrfan’ı yakalar ve alıkoyar.