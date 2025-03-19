TRT spikeri Erdoğan Arıkan, Trendyol 1. Lig'in 20'nci haftasında Sakaryaspor'un deplasmanda Keçiörengücü ile oynadığı maçı anlattığı esnada kalp krizi geçirerek, hastaneye kaldırılmıştı.

REKLAM advertisement1

Zorlu sürecin ardından Erdoğan Arıkan, iki ay sonra işine döndü. Sosyal medya hesabından açıklama yapan ünlü spiker; "İki ay sonra TRT Spor'a dönebilmek, çok sevdiğim arkadaşlarımla buluşmak, sevgiyle kucaklaşmak… Zorlu süreç Allah’ın izni ve sizlerin sonsuz destek ve dualarınızla çok güzel tamamlandı. Üzerimde çok büyük emekler var herkesi tek tek saymak mümkün değil beni anlayacağınızı biliyorum. İlgilerini esirgemeyen herkese sonsuz teşekkürler. Yeniden başlamak çok güzel" dedi.