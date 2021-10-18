Kalp krizi geçirdi sanılıp 2 kez anjiyo yapıldı! Sebebi bambaşka bir şey çıktı

Kentte oturan Ayşen Bozkurt'un, yüksek tansiyon nedeniyle başvurduğu hastanelerde kalp krizi geçirdiği zannedildi. İki kez anjiyo olan Bozkurt, tansiyon ilaçlarına başladı. Eskişehir Şehir Hastanesi’nde yeniden kontrolden geçen Bozkurt’un böbrek ile böbrek üstü bezleri arasında milyonda 1 görülen ve yüksek tansiyona neden olan 6 santimlik kitle olduğu tespit edildi. Üroloji Uzmanı Dr. Coşkun Kaya ve ekibinin yaklaşık 2 saatlik operasyonuyla kitle alındı.
'ÇOK NADİR BİR KİTLE'
Milyonda bir görülen kitlenin hormon salgıladığı ve yüksek tansiyona neden olduğunu ifade eden Dr. Kaya, “Baktığımızda kitlenin alışılageldik yerde olmadığını, çok farklı bir yerde konumlandığını ve kitaplarımızda 'çok nadir bir kitle' olarak tanımlanan 'paraganglioma' adı verilen bir kitle olduğunu tespit ettik. Kitlenin içi adrenalin denen hormonla dolu olduğu için dokundukça vücuda salgılanması ve salgılandıkça da hastanın ölümüne kadar yol açabilecek tansiyon krizine neden olabileceğini öğrendik. Özellikle böbrek üstü cerrahisine yönelik artan laparoskopi deneyimimizle de hastamızın laparoskopik yöntemle ameliyatını yapmaya karar verdik. Anestezi esnasında kitleye her dokunduğumuzda madde salgılanması ve tansiyon krizi yaşasak da hiçbir sıkıntı olmadan yaklaşık 2 saatlik operasyonla kitleyi yaklaşık 4 santimetrelik yara yerinden çıkarttık. Kitle, böbrek atardamarı ve toplardamarının çok yakınındaydı. Böbreği ve böbrek üstünü koruyarak, hiçbir şeye zarar vermeden 6 santimetrelik bir kitleyi tamamen dışarı çıkarma şansına eriştik. Hastamız artık kesinlikle tansiyon ilacı almıyor. Daha önce olan şeker kontrolsüzlüğü de kendiliğinden ortadan kayboldu” diye konuştu.
'TANSİYON 24'E ÇIKIYORDU, 2 KEZ ANJİYO OLDU'
Ameliyatın ardından serviste normal odaya alınan Ayşen Bozkurt, “Yüksek tansiyon şikayetiyle gelmiştim. Tansiyonum 24'e kadar çıkıyordu. O zaman da kalp krizi geçiriyorum zannediyorlardı. 6 ay arayla anjiyo oluyordum. Doktor beye müracaat ettiğimde yüksek tansiyondan dolayı iki defa anjiyo olup gelmiştim. Hep kalpten şüphelendiler. Anjiyolarım temiz çıktı, kalbimde hiçbir şey çıkmadı. En son böbreğimde bir sorun olabileceğine karar verdiler. Doktorumuzla birlikte bu ameliyatı yapmaya karar verdik. Çok şükür, dünden beri geziyorum, tuvalet ihtiyacımı kendim karşılıyorum, rahatlıkla oturup kalkabiliyorum. Şu anda herhangi bir problemim yok. Ameliyat olduğumdan beri insülin kullanmadım, tansiyon ilaçlarımı kullanmadım. Tüm değerlerim normal seyrediyor, inşallah da böyle gider” dedi.
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