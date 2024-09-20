Kalp hastalıklarına yol açıyor, yaşlanmayı hızlandırıyor... İşte aşırı şeker tüketmenin sağlığınıza 10 büyük zararı!

Hiçbir çalışma şeker tüketiminin diyabete neden olduğunu kanıtlamamış olsa da, güçlü bağlantılar vardır. Çok miktarda şeker tüketmek, kilo alımına ve vücut yağ oranının artmasına katkıda bulunarak diyabet riskini dolaylı olarak artırabilir - bunların her ikisi de diyabet gelişimi için risktir.