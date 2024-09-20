Kalp hastalıklarına yol açıyor, yaşlanmayı hızlandırıyor... İşte aşırı şeker tüketmenin sağlığınıza 10 büyük zararı!
Şeker, günlük hayatta sıklıkla tükettiğimiz bir madde olsa da, aşırı miktarda alındığında sağlığımız üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Kalp hastalıklarından cilt sağlığına kadar birçok alanda zarar veren şekerin, vücudumuza olan etkilerini göz ardı etmemek gerekiyor. İşte 10 ciddi zararı...
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Günlük yaşantımızda sıkça yer verdiğimiz şeker, yalnızca kilo aldırmakla kalmıyor. Kontrolsüz tüketildiğinde kalp sağlığını riske atabilir ve vücudun yaşlanma sürecini hızlandırabilir. İşte aşırı şekerin sağlığımıza verdiği 10 büyük zarar!
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1. KİLO ALIMINA NEDEN OLABİLİR
Obezite oranları dünya çapında artmaktadır ve kanıtlar, genellikle şekerle tatlandırılmış içeceklerden elde edilen ilave şekerin obeziteye önemli bir katkıda bulunduğunu göstermektedir.
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Gazlı içecekler, meyve suları ve tatlı çaylar gibi şekerle tatlandırılmış içecekler, bir tür basit şeker olan fruktoz ile yüklüdür. Fruktoz tüketmek, açlığınızı ve yemek yeme isteğinizi nişastalı gıdalarda bulunan ana şeker türü olan glikozdan daha fazla artırır.
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Ayrıca, hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, aşırı fruktoz tüketiminin, açlığı düzenleyen ve vücudunuza yemeyi bırakmasını söyleyen önemli bir hormon olan leptine karşı dirence neden olabileceğini göstermektedir. Başka bir deyişle, şekerli içecekler açlığınızı bastırmaz ve hızlı bir şekilde yüksek miktarda sıvı kalori tüketmenizi kolaylaştırır. Bu da kilo alımına yol açabilir.
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2. KALP HASTALIĞI RİSKİNİZİ ARTIRABİLİR
Yüksek şekerli diyetler, dünya çapında bir numaralı ölüm nedeni olan kalp hastalığı da dahil olmak üzere birçok hastalık riskinin artmasıyla ilişkilendirilmiştir.
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Kanıtlar, yüksek şekerli diyetlerin obezite ve enflamasyonun yanı sıra yüksek trigliserit, kan şekeri ve kan basıncı seviyelerine yol açabileceğini göstermektedir - bunların tümü kalp hastalığı için risk faktörleridir.
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Ayrıca, özellikle şekerle tatlandırılmış içeceklerden çok fazla şeker tüketmek, yağlı, arter tıkayıcı birikintilerle karakterize bir hastalık olan ateroskleroz ile ilişkilendirilmiştir.
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25.877 yetişkin üzerinde yapılan bir çalışmada, daha fazla ilave şeker tüketen bireylerin, daha az ilave şeker tüketen bireylere kıyasla kalp hastalığı ve koroner komplikasyon geliştirme riskinin daha yüksek olduğu bulunmuştur.
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3. AKNE İLE BAĞLANTILI
Şekerli yiyecek ve içecekler de dahil olmak üzere rafine karbonhidrat oranı yüksek bir diyet, daha yüksek akne gelişme riski ile ilişkilendirilmiştir.
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İşlenmiş tatlılar gibi daha yüksek glisemik indekse sahip gıdalar, kan şekerinizi daha düşük glisemik indekse sahip gıdalardan daha hızlı yükseltir.
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Şekerli gıdalar tüketmek kan şekeri ve insülin seviyelerinde artışa neden olarak androjen salgısının, yağ üretiminin ve iltihaplanmanın artmasına yol açabilir - bunların hepsi akne gelişiminde rol oynar.
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4. TİP 2 DİYABET RİSKİNİZİ ARTIRIR
Diyabet, ölümlerin ve beklenen yaşam süresinin kısalmasının önde gelen nedenlerinden biridir. Yaygınlığı son 30 yılda iki kattan fazla artmıştır ve tahminlere göre yükü artmaya devam edecektir. Aşırı şeker tüketimi tarihsel olarak diyabet riskinin artmasıyla ilişkilendirilmiştir.
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Hiçbir çalışma şeker tüketiminin diyabete neden olduğunu kanıtlamamış olsa da, güçlü bağlantılar vardır. Çok miktarda şeker tüketmek, kilo alımına ve vücut yağ oranının artmasına katkıda bulunarak diyabet riskini dolaylı olarak artırabilir - bunların her ikisi de diyabet gelişimi için risktir.
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5. KANSER RİSKİNİZİ ARTIRABİLİR
Aşırı miktarda şeker tüketmek bazı kanserlere yakalanma riskinizi artırabilir. İlk olarak, şekerli yiyecek ve içecekler açısından zengin bir diyet obeziteye yol açabilir ve bu da kanser riskinizi önemli ölçüde artırır.
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Ayrıca, şeker oranı yüksek diyetler vücudunuzdaki enflamasyonu artırır ve insülin direncine neden olabilir, her ikisi de kanser riskini artırır. İleriye dönük 37 kohort çalışmasını analiz eden sistematik bir inceleme, ilave şekerle ilgili beş çalışmadan ikisinde, daha yüksek şeker alımıyla kanser riskinde %60 - %95 artış gözlendiğini ortaya koymuştur.
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6. DEPRESYON RİSKİNİZİ ARTIRABİLİR
Sağlıklı bir diyet ruh halinizi iyileştirmeye yardımcı olabilirken, ilave şeker ve işlenmiş gıdalardan yüksek bir diyet ruh hali ve duygulardaki değişikliklere katkıda bulunabilir. Hatta depresyon geliştirme şansınızı artırabilir.
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Yüksek şeker tüketimi bilişsel bozukluklar, hafıza sorunları ve anksiyete ve depresyon gibi duygusal bozukluklarla ilişkilendirilmiştir.
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Araştırmacılar, kronik sistemik enflamasyon, insülin direnci ve bozulmuş dopaminerjik ödül sinyal sisteminin - bunların hepsi artan şeker tüketiminden kaynaklanabilir - şekerin ruh sağlığı üzerindeki zararlı etkisine katkıda bulunabileceğine inanmaktadır.
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7. CİLT YAŞLANMA SÜRECİNİ HIZLANDIRABİLİR
Kırışıklıklar cilt yaşlanmasının doğal bir işaretidir. Sağlığınız ne olursa olsun eninde sonunda ortaya çıkarlar. Ancak kötü gıda seçimleri kırışıklıkları daha da kötüleştirebilir ve cildin yaşlanma sürecini hızlandırabilir.
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İleri glikasyon son ürünleri (AGE'ler) vücudunuzdaki şeker ve protein arasındaki reaksiyonlar sonucu oluşan bileşiklerdir. Cilt yaşlanmasında önemli bir rol oynadıklarından şüphelenilmektedir.
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Yüksek oranda rafine karbonhidrat ve şeker içeren bir diyet tüketmek, AGE'lerin üretimine yol açarak cildinizin erken yaşlanmasına neden olabilir.
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8. HÜCRESEL YAŞLANMAYI ARTIRABİLİR
Telomerler, genetik bilgilerinizin bir kısmını veya tamamını tutan moleküller olan kromozomların sonunda bulunan yapılardır. Telomerler koruyucu kapak görevi görerek kromozomların bozulmasını veya birbirine kaynaşmasını önler. Yaşlandıkça, telomerler doğal olarak kısalır, bu da hücrelerin yaşlanmasına ve arızalanmasına neden olur.
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9. ENERJİNİZİ TÜKETİR
Yüksek oranda şeker içeren gıdalar kan şekeri ve insülin seviyelerini hızla yükselterek enerji artışına neden olur. Ancak, enerji seviyelerindeki bu artış geçicidir.
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Şeker yüklü ancak protein, lif veya yağdan yoksun ürünler, kısa süreli bir enerji artışına yol açar ve hemen ardından kan şekerinde genellikle çökme olarak adlandırılan keskin bir düşüş görülür. Sürekli kan şekeri dalgalanmaları yaşamak enerji seviyelerinde büyük dalgalanmalara yol açabilir.
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10. KARACİĞER YAĞLANMASINA YOL AÇABİLİR
Yüksek fruktoz alımı sürekli olarak karaciğer yağlanması riskinin artmasıyla ilişkilendirilmiştir.
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Fruktoz yaygın bir şeker türüdür ve başlıca kaynaklarından biri soda, şekerleme, unlu mamuller, tahıllar ve daha fazlasını tatlandırmak için kullanılan yüksek fruktozlu mısır şurubudur (HFCS).
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Vücuttaki birçok hücre tarafından alınan glikoz ve diğer şeker türlerinin aksine, fruktoz neredeyse sadece karaciğer tarafından parçalanır. Karaciğerde fruktoz enerjiye dönüştürülür veya glikojen olarak depolanır.
Kaynak: HealthLine
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