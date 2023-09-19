Kalori eksikliğinde bile neden kilo alıyorsunuz?
Kilo vermek gerçek bir disiplin ve sabır sınavı olabilir. Sadece bir günde yediğiniz kalori miktarını azaltmanızı gerektirmez, aynı zamanda sonuç almak için birkaç hafta beklemenizi de gerektirir. Çoğu insan için günde yaklaşık 500 kaloriyi geri çekmek, haftada yaklaşık yarım kilo kaybetmek için yeterli bir kalori açığıdır. Bu kalori açığını korursanız, yaklaşık üç veya dört hafta içinde birkaç kilonun düştüğünü fark edeceksiniz.
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Ancak kalori açığınız olsa bile birkaç faktör kilo vermenizi durdurabilir. Uykudan mahrum kalırsanız, bunun sonucunda metabolizmanız yavaşlayabilir.
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Stres ayrıca tartıdaki rakamların biraz daha inatçı olmasına neden olabilir çünkü vücudunuz yağ yakımını engelleyebilecek kortizol salgılıyor.
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Alınan kalorilerin, çıkan kalorilere inanabilirsiniz; ancak yediğiniz kalorilerin türü de kilo kaybınızı etkileyebilir.
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HealthNews'e göre işlenmiş etler, yüksek şekerli gıdalar ve alkol, yağsız etler, tam tahıllar ve sebzeler kadar kilo verme çabalarınızda işbirliği yapmayacaktır.
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Bazı durumlarda, ölçekteki sayıların durmak veya azalmak yerine arttığını görebilirsiniz.
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Aşırı yeme veya az yeme gibi kalori açığınız olduğunda neden kilo aldığınızı gösteren çeşitli faktörler olabilir.
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PORSİYON BOYUTLARI KİLO KAYBINI NASIL ETKİLER?
PEScience'a göre gıda porsiyonları geçtiğimiz on yıllara göre çok daha büyük. Burgerler, patates kızartması ve çikolatalı kurabiyeler yedi kata kadar daha büyük olabilir.
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Moreland OB-GYN, bu daha büyük porsiyonların dışarıda yemek yerken kalori açığını korumayı zorlaştırabileceğini söylüyor.
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İnsanların öğle yemeğinde yediği sandviçlerin boyutları bile büyüdü, bu da daha fazla kalori anlamına geliyor.
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Porsiyon boyutunun ne olduğu konusunda daha geniş bir fikre sahip olduğunuzda, aynı hatayı evde yemek pişirirken de yapıyor olabilirsiniz.
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Porsiyonlarınızı kalori açığınız dahilinde tutmak için yiyeceklerinizi tabağınıza eklemeden önce porsiyon boyutunu ölçün.
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Diğer taraftan, daha dramatik sonuçlar görmek için günde daha fazla kaloriyi azaltma eğiliminde olabilirsiniz.
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Bu, diyetinize hızlı bir şekilde başlamanıza yardımcı olsa da, çok az yemek vücudunuza açlıktan öldüğüne dair bir sinyal gönderir.
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Bu meydana geldiğinde, metabolizmanız yavaşlar ve tükettiğiniz kalorileri tutar.
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Nutrisense'e göre, uzun süre çok az kalori tüketmek aynı zamanda ruh hali dengesizliklerine, bağışıklık sistemi bozukluklarına ve kas kaybına (bu da metabolizmanızı durdurur) neden olabilir.
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SAĞLIKLI BİR KALORİ AÇIĞI NASIL KORUNUR?
Juniper, kilonuzu korumak için günlük kaç kaloriye ihtiyacınız olduğunu bulmak için çevrimiçi bir hesap makinesi kullanmanızı önerir; bu, yaşınıza, boyunuza ve işiniz veya fitness programınızdaki fiziksel aktivitenize göre değişebilir.
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Eğer diğer her şeyi (aktivite seviyeniz gibi) tutarlı tutarsanız, haftada yarım kilo kaybı görmek için buradan 500 çıkarın.
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Bu ilk başta zor görünüyorsa, MedicineNet 200 veya 300 kalorilik bir açıkla başlamayı öneriyor.
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