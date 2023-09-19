Kalori eksikliğinde bile neden kilo alıyorsunuz?

PORSİYON BOYUTLARI KİLO KAYBINI NASIL ETKİLER?

PEScience'a göre gıda porsiyonları geçtiğimiz on yıllara göre çok daha büyük. Burgerler, patates kızartması ve çikolatalı kurabiyeler yedi kata kadar daha büyük olabilir.