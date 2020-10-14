Kalk Gidelim'in yeni yayın günü belli oldu

Başrollerinde Ufuk Özkan, Mehtap Bayri, Ayça Varlıer, Erkan Sever, Aslı Omag, Hayrettin, Dilara Gül Demiral, Alper Saylık’ın yer aldığı Kal Gidelim dizisi, 4. sezonuyla 15 Ekim’den itibaren her perşembe TRT1 ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.

Dizinin yapımcısı Eyüp Üstü, "Dizimizle ilgili çıkan bazı asılsız haberler var. Sevenlerimize buradan duyuruyorum; Endişeye mahal yok. Çekimlerimiz hız kesmeden devam ediyor. Biz bitti demeden bitmez" dedi.