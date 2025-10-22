Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Kaldırımda yayalara geçit yok! | Son dakika haberleri

        Yayalara geçit yok: Kaldırımda direk, yolda park

        Samsun'da sanayi sitesinde kaldırımda bulunan elektrik direkleri, yayalara geçit vermiyor. Yoldan gitmek zorunda kalan vatandaşlar bu kez de park engeli ile karşılaşıyor. Vatandaşlar direklerin kaldırılmasını ve hatalı parkların önlenmesini istiyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2025 - 11:22 Güncelleme: 22.10.2025 - 11:22
        • 1

          Samsun'un Canik ilçesi Eski Sanayi Sitesi'nde Sanayi Camii önündeki kaldırım, direkler nedeniyle yayalar tarafından kullanılamıyor.

        • 2

          Eski Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi tarafından yıllar önce yerleştirildiği öne sürülen elektrik direkleri, çevredeki esnafa enerji sağlasa da yanlış konumları yüzünden kaldırımı işlevsizleştiriyor.

        • 3

          Caminin yol güzergâhında kalan kaldırımdan geçemeyen vatandaşlar, araçların arasından geçerek tehlike altında yürümek zorunda kalıyor.

        • 4

          Her gün camiye gelirken yoldan geçmek zorunda kaldığını belirten cami eşrafından Ekrem Şimşek, "Kaldırımda direkler var, yanına da araçlar park ediyor. Yayalar bu kaldırımdan geçemiyor. Ben de gelirken yoldan gitmek zorunda kaldım. Bu direkler taşınsa çok güzel olur. Engelliler için de büyük bir sorun, onlar kesinlikle kullanamıyor" dedi.

        • 5

          Bir diğer vatandaş Serkan Gökçen, "Direkler insanların kaldırımdan geçmesine engel oluyor. Yaşlılar, engelliler ve cami cemaatinin geçişi zorlaşıyor. Bu yanlışlığın bir an önce düzeltilmesini istiyoruz" diye konuştu.

        • 6

          Eski Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Uğur Tüfekçi, "Şu anda bir çalışmamız yok. O bölge kentsel dönüşüm kapsamında olduğundan, projeler başladığında direklerin hepsi taşınacak" açıklamasında bulundu.

        • 7

          YEDAŞ yetkilileri ise direklerin kendi sorumluluklarında olmadığını, Eski Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi'ne ait olduğu için müdahale edemediklerini bildirdi.

        • 8

          Kaldırımdaki direklerin yanı sıra hatalı araç parkları da yayaları mecburen karayoluna yönlendiriyor.

