Her gün camiye gelirken yoldan geçmek zorunda kaldığını belirten cami eşrafından Ekrem Şimşek, "Kaldırımda direkler var, yanına da araçlar park ediyor. Yayalar bu kaldırımdan geçemiyor. Ben de gelirken yoldan gitmek zorunda kaldım. Bu direkler taşınsa çok güzel olur. Engelliler için de büyük bir sorun, onlar kesinlikle kullanamıyor" dedi.