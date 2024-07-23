Kaldırımda giden motosiklet bozuk taşa çarpıp takla attı
Adana'da kaldırımda ilerleyen motosiklet bozuk taşa çarpıp, takla attı. Motosikletteki iki genç kızın çarpmanın etkisiyle savrularak düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
- 1
Adana'da kaldırımda giderken takla atan motosikletteki 2 genç kız yaralandı.
- 2
Kaza, Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi.
- 3
İsmi öğrenilemeyen kadının kullandığı motosiklet, kaldırımda giderken bozuk taşa çarpıp, takla attı.
-
- 4
Sürücü ile arkasındaki kadın, motosikletin altında kaldı.
- 5
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan sürücü ve arkadaşı, önlem amaçlı hastaneye kaldırıldı.
- 6
Bu arada kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
-
- 7
- 8
- 9