Polis lojmanında ölü bulunmuştu! Yeşim Akbaş davasında gerekçeli karar açıklandı

Kararda, "Yeşim Akbaş'ın direniş göstermesi gerektiği, ancak herhangi bir lezyon (doku bozukluğu) tespit edilmediği ve aralarında bir itişme ve direnmenin bulunmadığı, bu haliyle maktulün sanık tarafından öldürülmesinin mümkün görülmediği, atış mesafesi dikkate alındığında Akbaş'ın bitişik atış mesafesinden kafasından vurulduğu ve sanık tarafından bu şekilde yapılabilecek atış neticesinde Akbaş'ın direniş göstermesi gerektiği, mermi çekirdeği trajesi incelendiğinde sağdan sola, aşağıdan hafif yukarı tanımlandığı, yine bu şekilde sanık tarafından atış yapılması için Yeşim Akbaş'ın sabit durup direniş göstermemesinin gerektiği ve bu durumun mümkün olamayacağı..." ifadelerine yer verildi.

Gerekçeli kararda, sanığın tırnaklarında ve üzerinde Akbaş'a ait DNA uyumlu tespit yapılsa da maktul ile sanığın aynı evde yaşadıkları ve aralarında duygusal bir bağ gözetildiğinde bu durumun hayatın olağan akışına uygun bir durum olduğu değerlendirildi.