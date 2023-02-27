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Kalça kırığı ameliyatı sonrası dikkat edilmesi gerekenler: Kalça kırığı ameliyatı sonrası iyileşme süreci ne kadar sürer?

Kalça kırıkları her yaş için tehlikelidir ama eğer 50 yaşa yakınsanız ya da üstündeyseniz çok ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bunların önüne geçmek amacıyla ya çok dikkatli olmalısınız ya da kalça kırığı yaşandıysa hemen ameliyat olmalısınız.

Giriş: 27.02.2023 - 10:54 | Güncelleme: ABONE OL
Kalça Kırığı Ameliyatı Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler: Kalça Kırığı Ameliyatı Sonrası İyileşme Süreci Ne Kadar Sürer?
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Peki kalça kırığı ameliyatı sonrası dikkat edilmesi gerekenler neler? Özellikle de kalça kırığı ameliyat sonrası iyileşme süreci ne kadar sürer? Eğer bunları öğrenirseniz, kendinizi daha iyi hazırlayabilirsiniz.

Kalça Kırığı Ameliyatı Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kalça kırıkları çok ciddi sorunlardır ve bu sebeple de hemen ameliyat edilmesi gerekir. Eğer zamanında tedavi edilmezseniz yürüme bozukluklarına ve kalça çıkması gibi sorunlara sebep olabilir.

Bu durumlarda da kalça kırığı ameliyatı sonrası neler yapılmaz ya da nelere dikkat edilmesi gerekiyor bilinmesi lazım. Öncelikle kalça kırığı ameliyatı sonrası beslenme düzeninizin nasıl olması gerektiğiyle başlayalım.

  • Ameliyat ne kadar zor olursa olsun hiç fark etmez, bütün hastalar sıvı diyete alınmak zorundadır.
  • Yeterli ve dengeli beslenmelisiniz
  • Doktorunuz size bir diyet listesi hazırlayacaktır. Ona uymak zorundasınız
  • Buna ek olarak balık yağında, havuçta ve domateste bulunan likopen oldukça önemlidir.
  • Siyah çay tüketebilirsiniz
  • Maydanoz ya da yabanmersini de yiyebilirsiniz.

Eğer kalça kırığı ameliyatı sonrası iyileşme süresi kısalsın istiyorsanız yediklerinize ve içtiklerinize çok dikkat etmeniz gerekiyor. Aynı zamanda bol su tüketmeniz gerektiğini de hatırlatalım. Vücudunuzun kendini hemen toplaması gerekiyor.

Kalça Kırığı Ameliyatı Sonrası Neler Yapılmaz?

Neler yapılması gerektiği kadar neler yapılmaması gerektiği de sorgulanmalı. Böylece zarar verecek şeylerden uzak durabilirsiniz.

  • Öncelikle ameliyatlı bacağı gövdeye doğru 90 derecelik açıdan fazla çekmeye çalışmayın. Zarar verebilirsiniz.
  • Dönerken ağırlığınızı ameliyatlı bacağınıza vermeyin.
  • Çok ani hareketlerden kaçının ve dikkatli olun.
  • Eğilmeyin. Kendinize zarar verebilirsiniz.
  • İlk bir ay boyunca yatarken bacaklarınız arasına yastık koyun.
  • Oturduğunuz yerlerin yüksek olmasına dikkat edin.

Eğer bunlara dikkat ederseniz kısa sürede toparlanabilirsiniz ve kendinize zarar verecek durumlardan da uzak kalabilirsiniz. Tabi bunların yanı sıra kalça kırığı ameliyatı sonrası ağrı kaç gün sürer diye de endişelendiğinizi biliyoruz. Bir sonraki başlıkta bunun cevabını bulacaksınız.

Kalça Kırığı Ameliyatı Sonrası Ağrı

Kasların ve dokuların iyileşmesi zaman alır. Bu sebeple de yapılan ameliyatların sonrasında ağrıların yaşanması çok normaldir. Özellikle ilk bir ay boyunca ağrı çekebilirsiniz. Aynı zamanda kalça kırığı ameliyatı sonrası iyileşme süreci dikkate alındığında tam olarak toparlanmak için dikkat etmeniz gereken her şeyi biliyor olmalısınız. Böylece süreci hızlandırabilirsiniz.

Kalça kırığı ameliyatı sonrası enfeksiyon görülür mü? Her zaman enfeksiyon riski vardır ve bu yüzden de çok dikkatli olmalısınız. Ameliyat sırasında herhangi bir sorun yaşanmadıysa sonrasında da bölgeyi korumalısınız. Bu sebeple kalça kırığı ameliyatı sonrası banyo yapmak için acele etmeyin. Ameliyat bölgeniz iyileşmesi ve sonrasında duşla yaranızı temizleyebilirsiniz. Ama dikişler olacağı için yine çok dikkatli olmanız gerektiğini hatırlatalım.

Ayrıca;

  • Ameliyat sonrası ilk bir ay yanınızda birilerinin olması gerekecek. Tek başınıza eğilemezsiniz.
  • Ağır kaldırmamalısınız ve hareketlerinizi olabildiğince yavaş yapmalısınız.
  • Diyetinizi kesinlikle doğru bir şekilde devam ettirmelisiniz.

Ameliyat sonrası süreçte gördüğünüz en ufak bir farklılık bile son derece önemli. Bu yüzden her anınızı gözlemleyin ve farklılık hissettiğiniz anda hemen doktorunuzla iletişime geçin. Enfeksiyon oluştuysa ya da başka bir durum söz konusuysa hemen müdahale edilmeli.

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

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