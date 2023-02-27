Kıl Dönmesi Ameliyatı Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler: Kıl Dönmesi Ameliyatı Sonrası İyileşme Süreci Ne Kadar Sürer?

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Kıl dönmesi aslında önemli bir sorundur. Ameliyat olunması gerekir ve bunun için de hazırlıklı olmalısınız. Kıl dönmesi ameliyatı sonrası dikkat edilmesi gerekenler neler? Aynı zamanda kıl dönmesi ameliyatı sonrası iyileşme süreci ne kadar sürer sorusunun cevabını da öğrenelim.

Kıl Dönmesi Ameliyatı Sonrası Beslenme

Kıl dönmesi ameliyatı olduktan sonra beslenme düzeninizi de değiştirmeniz gerekiyor. Yediğiniz içtiğiniz her şey son derece önemli. Peki neler yemelisiniz ve beslenme düzeniniz nasıl olmalı?

İshale ya da kabızlığa sebep olacak gıdalardan uzak durun.

Posalı gıdalar tüketin

Bol su almalısınız

Aynı zamanda meyve ve sebze tüketimini artırmalısınız.

Vücudunuzun daha çabuk toparlanabilmesi için bu süreçte sıvı gıdalardan katı gıdalara geçişte dikkatli olmalısınız ve aşama aşama geçmelisiniz

Eğer bunlara dikkat ederseniz ve vitamin deposu olan gıdalar tüketmeye öncelik verirseniz, kısa sürede iyileşebilirsiniz. Bu noktada kıl dönmesi ameliyatı sonrası iyileşme süresi ne kadar bunu da cevaplandıralım. Ameliyat sırasında herhangi bir komplikasyon yaşanmadıysa ve bir sorun da yoksa 4 ya da 5 gün içerisinde iyileşme yaşanacaktır. Buna ek olarak ameliyat sonrasında ilgili bölgede uyuşmalar da hissedebilirsiniz. Bunların normal olduğunu da bilmelisiniz.

Kıl Dönmesi Ameliyatı Sonrası Ağrı Kaç Gün Sürer?

Kıl dönmesi ameliyatı sonrası dikkat edilmesi gerekenler neler dediğimizde öncelikle beslenme kurallarını bilmelisiniz. Bir başka önemli konu da ağrının ne kadar sürede geçeceğidir. Çünkü bu ağrılar ameliyat kaynaklı olacak ve geçmeleri için de belli bir süreye ihtiyaçları var.

Ağrıların geçişini de hesaba katacak olursak aslında kıl dönmesi ameliyatı sonrası iyileşme süreci için ortalama 10- 12 gün olduğunu söyleyebiliriz. İlk hafta çok ağrı yaşayabilirsiniz ama doktorunuzun size verdiği ilaçları düzenli olarak kullanmanız gerektiğini unutmayın.

Eğer herhangi bir sorun yaşarsanız ya da ağrılarınız geçmezse de burada anormal bir durum yaşandığını bilmelisiniz.

Kıl Dönmesi Ameliyatı Sonrası Neler Yapılmaz?

Kıl dönmesi ameliyatı sonrası neler yapmanız gerektiğini sizlere aktardık. Peki bu süreçte neler yapmamalısınız? Nelere daha fazla özen göstermelisiniz?

Kıl dönmesi ameliyatı sonrası banyo yapmak için 48 saatin geçmesini beklemelisiniz. İlk saatler sudan uzak durmalısınız.

Dikişlerinizi patlatmamaya özen gösterin. Eğer lazerle tedavi gördüyseniz de ani hareketlerden kaçının.

Bunların yanı sıra sürekli yüz üstü yatmayın. Arada bir pozisyon değiştirin.

3 ya da 5 gün sonrasında normal hayatınıza dönebilirsiniz ama yine de bu süreçte kendinizi zorlayacak işlerden kaçınmalısınız.

Bu durumda kıl dönmesi ameliyatı sonrası enfeksiyon görülür mü konusuna da değinmemiz gerekiyor. Evet, görülebilir. Cerrahi işlem sonrası nüks olarak adlandırılan bu durum, kılların yeterince temizlenmemesi sebebiyle tekrar yara bölgesine girmesiyle ya da batmasıyla ortaya çıkar. Bu durumda gözle görülür farkları yakalayabilirsiniz.

Eğer enfeksiyon riskini gördüyseniz, ağrılarınız çok şiddetliyse ya da tekrar çıktığını hissediyorsanız mutlaka hemen müdahale edilmesi gerekir. Çünkü ilerleyen zamanlarda hala tedavi edilememiş olursa siz de sıkıntıya girebilirsiniz ve çok ciddi sonuçlarla karşılaşabilirsiniz.

Bütün bunlara ek olarak kıl dönmesi ameliyatlarını göz ardı etmemek gerekiyor. Her ameliyatta olduğu gibi burada da hassas bir cerrahi işlem söz konusudur. İltihaplandırmamalısınız, enfeksiyon kaptırmamalısınız ve size zarar verecek hareketlerden kaçınmalısınız.

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos