3 Eylül’de Ceza ile açılışını yapan ve sonrasında Göksel, Adamlar ve Bulutsuzluk Özlemi ile müzikseverlere unutulmaz anlar yaşatan İzmir +1 Fest, 17 Eylül Cuma akşamı özgün müziği ve benzersiz sesi ile folk, blues ve akustik pop öğelerini bir araya getiren Kalben’i sahnesinde ağırlayacak. Ardından 18 Eylül Cumartesi akşamı ise 1970’lerin psychedelic rock’ını kendine has yorumlarıyla yeniden canlandıran Gaye Su Akyol, Karşıyaka Yasemin Cafe & Çim Alanı’nda yer alan İzmir +1 Fest sahnesinde sevenleri ile buluşacak.

İzmir +1 Fest’in son haftasında ise 24 Eylül Cuma akşamı Bülent Ortaçgil, 25 Eylül Cumartesi akşamı Evdeki Saat sahnede olacak.

Alana girişlerin, aşı kartı veya 48 saat önce alınmış negatif PCR testi sonucuyla gerçekleşeceği festivale katılım ücretsiz.. Kapı açılış saati 16.00, konser başlangıç saati ise 21.00 olan İzmir +1 Fest’te benzersiz bir müzik deneyimine +1 olmak için son iki haftayı kaçırma!