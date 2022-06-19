'Düşünürüm' öyle içten!

20 YIL SONRA 'BİR ALO DE'DİLER

Yaşar İpek ile Elif Buse Doğan, İpek'in 2002 yılında seslendirdiği 'Bir Alo De' adlı şarkıda bir araya geldi. İpek, 20 yıl sonra aynı şarkıda Doğan ile birlikte düet yapmış. Söz ve müziği Yıldız Tilbe'ye ait olan parçada ikilinin performanslarını başarılı buldum. 'Bir Alo De', zaten Yaşar İpek'in tarzına uygun bir parça. Ancak buna rağmen İpek ile Doğan'ın düetinde içime sinmeyen bir şeyler var. Performanslarını başarılı bulsam da ikilinin düetini uyumlu bulmadım. Sanırım iki sanatçı 'Bir Alo De'yi ayrı ayrı seslendirse çok daha başarılı bir iş ortaya çıkardı.