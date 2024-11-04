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        Haberler Gündem Güncel Kalaşnikoflu motosikletliler yakalandı! | Son dakika haberleri

        Kalaşnikoflu motosikletliler yakalandı!

        Adana'da "dur" ihtarına uymayıp kaçmaya çalışan 2 motosikletli kovalamaca sonucunda yakalandı. Yapılan aramada şüphelilerde kalaşnikof piyade tüfeği ele geçirildi. Mahkemeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 10:02 Güncelleme: 04.11.2024 - 10:02
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        Kalaşnikoflu motosikletliler yakalandı!
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde polis ekipleri, motosikletle kaçan kalaşnikoflu iki kişiyi kovalamaca sonunda yakaladı.

        AA'da yer alan habere göre Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 31 Ekim'de merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'ndeki devriye görevleri sırasında durumundan şüphelendikleri bir motosikleti durdurmak istedi.

        BİR ANDA KAÇMAYA BAŞLADILAR

        Motosikletteki iki kişi, ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Bunun üzerine ekipler, motosikleti durdurmak ve şüphelileri yakalamak için kovalamaca başlattı.

        KALAŞNİKOFLA YAKALANDILAR

        Ekipler, takip sonucunda motosikleti durdurup 2 şüpheliyi şarjöründe 12 mermi bulunan kalaşnikof piyade tüfeğiyle yakaladı. Motosikleti kullanan Muhammet Emin E. (26) ve arkasında bulunan Halil H. (30) işlemleri için emniyete götürüldü. Daha sonra adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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        #adana
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