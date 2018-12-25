Kakulenin yağ yakımını hızlandırdığını söyleyen Olcay, “Yapılan çalışmalar gösteriyor ki düzenli melatonin alımı vücuttaki kalorileri depolamak yerine onların yakımına yardımcı olan kahverengi yağ hücrelerini uyarıyor. Bu hücreler inceltici yağ olarak biliniyor.