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        Haberler Spor Basketbol Kajami-Keane'den Filistin'e destek - Basketbol Haberleri

        Kajami-Keane'den Filistin'e destek

        Bahçeşehir Koleji-Niners Chemnitz maçının MVP'si Kajami-Keane maç sonu yaptığı açıklamalarda Filistin'e destek verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 00:51 Güncelleme: 25.04.2024 - 00:51
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        Kajami-Keane'den Filistin'e destek
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        FIBA Erkekler Avrupa Kupası Finali'nde Bahçeşehir Koleji'ni geçerek kupaya uzanan Alman ekibi Niners Chemnitz'in Müslüman oyuncusu Kaza Kajami-Keane, İsrail'in Filistin'e saldırıları hakkında "İnsanların baskı altında yaşıyor olmasına karşı gelmeliyiz." ifadelerini kullandı.

        Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadelede attığı 29 sayıyla takımına şampiyonluğu getiren ve karşılaşmanın en değerli oyuncusu (MVP) seçilen Jamaika asıllı Kanadalı basketbolcu, kupa töreninde takım arkadaşlarıyla şampiyonluğu kutladı.

        FIBA Avrupa Direktörü Kamil Novak ve FIBA Avrupa Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok, şampiyon olan Alman ekibi Niners Chemnitz'in madalyalarını ve şampiyonluk kupasını takdim etti.

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        Turnuvayı ikinci sırada tamamlayan Bahçeşehir Koleji ise madalyalarını Türkiye Basketbol Federasyonu Genel Sekreteri Serkan Antalyalı ve FIBA Komisyon Üyesi Uros Ivanovic'ten aldı.

        "İNSANLARIN BASKI ALTINDA YAŞIYOR OLMASINA KARŞI GELMELİYİZ"

        Maçın en değerli oyuncusu Kajami-Keane, ödülünü FIBA Avrupa Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok'un elinden alırken, AA muhabirine de açıklamalarda bulundu.

        Harika bir galibiyet elde ettiklerini ve bunun için tüm yıl boyunca çalıştıklarını dile getiren Kajami-Keane, "Çalışmalarımızın karşılığını aldık. Bu başarıda teknik ekip ve takımdaki herkes bize çok yardımcı oldu. Kendi adıma sakatlığın ardından iyi bir dönüş yaşadım. Bu dönüşün ardından 'Elhamdülillah' demek istiyorum." ifadelerini kullandı.

        İsrail'in Filistin'e saldırıları hakkında da konuşan Kajami-Keane, "Gazze'deki yaşananlar hakkında ise "Birlik olmalıyız. İnsanların baskı altında yaşıyor olmasına karşı gelmeliyiz. Dünyada neler yaşandığı çok açık ve bir araya gelerek yardımcı olmalıyız. İnsanlar yardıma ihtiyacı olanlara yardım etmeli." diye konuştu.

        30 yaşındaki basketbolcu, Türkiye'ye gelmenin harika olduğuna da dikkati çekerek "Müslüman bir ülke olan Türkiye'de uyanmak benim için güzel bir tecrübe oldu. Evde gibi hissetmek çok güzel." açıklamasını yaptı.

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