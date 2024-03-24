Kahverengi mi beyaz mı: Yumurtaların renkleri neden farklıdır?
Bazı insanlar kahverengi yumurtaların daha sağlıklı veya daha doğal olduğuna inanırken, diğerleri beyaz yumurtaların daha temiz veya tadı daha iyi olduğunu düşünüyor. Peki kahverengi ve beyaz yumurtalar arasındaki farklar kabuk renginden daha mı fazla?
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Protein deposu olan yumurtaların bazısı beyazken bazıları da kahverengi oluyor. Yumurtanın kabuğundaki bu renk farkının nedeni ise merak edilen konulardan bir tanesi. Peki, bu renk farkı yumurtanın besin değerini etkiliyor mu? İşte, beyaz ve kahverengi yumurtanın farkları!
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TAVUĞUN CİNSİ EN ÖNEMLİ ETKEN!
Yumurtaların renklerini ne kalitesi ne de besin değeri belirler, belirleyici olan tek unsur tavuğun cinsidir! Beyaz renkli olan tavuklar beyaz yumurta üretirler. Tüy renkleri kahverengi veya kırmızı olan tavuklar ise kahverengi yumurta üretirler.
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Tavukların yumurtalarının renklenmesini sağlayan pigmentler vardır. Kahverengi yumurta kabuğunu sağlayan pigmente IX protoporfirin denir. Leghorn pigmenti ise beyaz yumurta kabuğunun oluşmasını sağlar.
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KAHVERENGİ YUMURTALAR BEYAZ YUMURTALARDAN DAHA MI SAĞLIKLI?
Genellikle kahverengi yumurtaları tercih eden kişiler, kahverengi yumurtaların beyaz yumurtalara göre daha sağlıklı ve daha doğal olduğuna inanır. Ancak gerçek şu ki, boyutlarına ve renklerine bakılmaksızın tüm yumurtalar besin açısından birbirine çok benzer.
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Bilim insanları herhangi bir fark olup olmadığını görmek için kahverengi kabuklu yumurtaları beyaz kabuklu yumurtalarla karşılaştırdılar. Çeşitli çalışmalar, kabuk renginin yumurta kalitesini veya besin değerini önemli ölçüde etkilemediğini bulmuştur.
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YUMURTANIN RENGİ TADINI DEĞİŞTİRİR Mİ?
Bazıları kahverengi yumurtaların tadının daha iyi olduğunu söylerken, bazıları beyaz yumurtaların tadını tercih ediyor. Ancak besin içeriğinde olduğu gibi kahverengi ve beyaz yumurtaların tadı arasında da gerçek bir fark yoktur.
Kaynak: Healthline
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