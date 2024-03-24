Kahverengi mi beyaz mı: Yumurtaların renkleri neden farklıdır?

KAHVERENGİ YUMURTALAR BEYAZ YUMURTALARDAN DAHA MI SAĞLIKLI?

Genellikle kahverengi yumurtaları tercih eden kişiler, kahverengi yumurtaların beyaz yumurtalara göre daha sağlıklı ve daha doğal olduğuna inanır. Ancak gerçek şu ki, boyutlarına ve renklerine bakılmaksızın tüm yumurtalar besin açısından birbirine çok benzer.