Kahvehanede çatışma paniği
Diyarbakır'da iki grup arasında çatışma çıktı. 2 kişinin yaralandığı çatışmada silah seslerini duyan kıraathanedekilerin masaları siper ettikleri panik anları güvenlik kamerasıyla görüntülendi.
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Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesi film sahnelerini aratmayan bir çatışmaya sahne oldu.
Fırat Mahallesi Nazım Hikmet Caddesi'nde iki grup arasında bilinmeyen nedenle silahlı kavga çıktı.
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Bu sırada caddedeki kıraathanede bulunanlar silah sesleri üzerine masaları siper ederek panikle kendilerini yere attı.
Çatışmada kurşunların hedefi olan 36 yaşındaki Ş.A. ve 19 yaşındaki E.I. yaralandı.
Çatışma anları ise güvenlik kamerasıyla görüntülendi.
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İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
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Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
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Bu arada, olay yeri yakınındaki bir zincir market şubesine kurşun isabet etti.
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Polis olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
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