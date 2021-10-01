Kahve ve etil alkolde gümrük vergileri değişti

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan ithalat rejimi kararında değişiklik yapan Cumhurbaşkanı kararına göre, kahve ithalatında gümrük vergileri yeniden belirlendi. Buna göre, kahve ithalatının gümrük vergisi AB için yüzde 19.5’ten yüzde 15’e indirilirken, Gürcistan, Bosna Hersek, Güney Kore, Malezya için sıfırlandı.
Kahve ithalatının gümrük vergisi, Singapur için yüzde 19,5’ten yüzde 4,8’e, Venezuela için yüzde 6,5’ten sıfıra, D-8 ülkeleri için yüzde 19,5’ten yüzde 10’a diğer ülkeler için de yüzde 19,5’ten yüzde 17’ye indirildi. Listede AB sütunundan çıkarılan İsviçre ve Lihtenştayn için bu gümrük vergisi yüzde 11 olarak uygulanacak.
ETİL ALKOLÜN AB’DEN İTHAL EDİLENLERİNİN GÜMRÜK VERGİSİ YÜZDE 50’YE ÇIKARILDI
Tarım ürünlerinden elde edilen etil alkolün AB’den ithal edilenlerinin gümrük vergisi sıfırdan yüzde 50’ye çıkarılırken, bu oran Güney Kore, Malezya, Singapur, D-8 ülkeleri ve diğer ülkelerden yapılan bu kapsamdaki ithalat için yüzde 70, Gürcistan, Bosna Hersek ve Kosava için sıfır, Venezuela için ise yüzde 35 olarak belirlendi.
Norveç ve İzlanda’dan yapılan ithalata da AB ile aynı oran uygulanacak.
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