PATLICANLI BÖREK NASIL YAPILIR?
İlk olarak patlıcanları ufacık küpler halinde doğrayın ve tuzlu suyun içerisinde yarım sata bekletin.
Suyunu süzdüğünüz ve kuruttuğunuz patlıcanları kenara alın.
Tencereye yağ koyarak patlıcanları kızartın.
Soğanları rendeleyin. Biberler ile birlikte kavurun. İçerisine salça ve patlıcanları ilave edin. Patlıcanlar renk alınca kenara alın. Bir adet yufkayı ikiye katlayın ardından tekrar katlayın.
Son olarak yufkayı katladığınızda üçgen şeklinde kesin ve 1 yufkadan toplamda 16 adet üçgen elde edin.
Üçgen yufkanın üzerine bir fırça yardımıyla hazırladığınız sos karışımından sürün. İç harcını geniş tarafına koyun ve kenar kısımlarını içe doğru katlayın.