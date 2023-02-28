Kahvaltı sofralarına, akşam yemeklerine pratik ve farklı lezzet arayanlar için patlıcanlı börek mükemmel bir seçim olacaktır. Hem kolay hazırlanıyor, hem de lezzeti damaklarda şenlik yaratıyor. İşte çıtır çıtır patlıcanlı börek tarifi...