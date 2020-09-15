Kahvaltı Türk mutfağının vazgeçilmez öğünlerinde biridir. Sabah kahvaltılarınızı şölene çevirmek istiyorsanız, size acılı veya acısız yapabileceğiniz harika bir sos tarifi vereceğim.

Kahvaltılık Sos İçin Gerekli Malzemeler:

Kahvaltılık Sos Yapılışı:

Püf Noktası: