Kahvaltıda sebzeli başlangıçlar gün boyunca açlık hissini azaltırken, kan şekeri düzeyini kontrol altında tutuyor.

Karbonhidratlar aslında kötü değildir

Karbonhidratlar sinir sistemi için ana enerji kaynağıdırlar ve sindirime yardımcı, kolesterol seviyesini düşüren lifleri sağlarlar. Karbonhidratlar, bazı sağlıksız yiyeceklerde bulunmalarına rağmen (mesela patates kızartması), beyin ve kasları güçlendiren işlenmemiş meyve, mercimek ve fasulye gibi sağlıklı seçeneklerde de bol miktarda bulunur.

Bazı yüksek karbonhidratlı yiyeceklerse, özellikle tek başlarına ve aşırı miktarda tüketildiklerinde, kan şeker seviyesi (glukoz olarak bilinir) ideal aralığın üzerine çıkabilir. Bu tür ani yükselmeler yıllar boyunca sık sık meydana geldiğinde, hücrelerimiz, hücrelere glukozu enerji kullanımı için alma sinyali veren hormon olan insüline cevap vermez hale gelir. Bu sorun, insülin direnci olarak adlandırılır ve kanın içinde şekerin birikmesine neden olur. Diyabete açılan kapı budur.

