Kahvaltıda değişiklik arayanlar için: Puf yumurta muffin tarifi

Yeşil soğanlarınızı yıkayın ve minik minik doğrayın.Daha sonra isteğe bağlı olan cheddar peynirinizi ve pastırma ya da salamınızı minik minik doğrayın.

İçine eklenecek olan bu malzemeler zorunlu değildir, tamamen damak zevkine bağlı olarak değişebilir.