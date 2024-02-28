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        Haberler Yemek Yapma Kahvaltıda değişiklik arayanlar için: Puf yumurta muffin tarifi

        Kahvaltıda değişiklik arayanlar için: Puf yumurta muffin tarifi

        Kahvaltı sofralarında her gün aynı yiyecekleri tüketmek sıkabilir ancak tok tutan bir yemek arandığında yumurta genellikle iyi bir alternatiftir. İşte, sizin için puf yumurta muffin tarifi!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.02.2024 - 17:26 Güncelleme: 28.02.2024 - 17:26
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        • 1

          Genellikle kek benzeri bir yapıya sahip olan muffinler, çeşitli malzemelerle zenginleştirilerek farklı lezzetler elde edilebilir. Bu lezzetlerden birisi kahvaltıda tüketebileceğiniz yumurtalı puf muffin tarifi olabilir. İşte, kolayca hazırlanabilen puf yumurta muffinin yapılışı...

        • 2

          YUMUŞAK YUMURTALI KUP MUFFİN

          Malzemeler (6 adet için)

          6 yumurta

          100 gram kaşar

          4 yemek kaşığı süt (60 gram)

          Tuz ve karabiber

          İç harcı için:

          Cheddar peyniri, sucuk veya salam (isteğe bağlı)

          2-3 dal yeşil soğan

        • 3

          YAPILIŞI:

          Derin bir kap alın ve içerisine yumurtalarınızı kırın.

          Daha sonra içerisine rendelediğiniz kaşarı veya parmesanı ekleyin.

        • 4

          Sütünü, karabiberini ve tuzunu da ekleyin.

          Karıştırmaya başlayın ve hepsini çırpın.

        • 5

          Yeşil soğanlarınızı yıkayın ve minik minik doğrayın.Daha sonra isteğe bağlı olan cheddar peynirinizi ve pastırma ya da salamınızı minik minik doğrayın.

          İçine eklenecek olan bu malzemeler zorunlu değildir, tamamen damak zevkine bağlı olarak değişebilir.

        • 6

          Muffin kalıbı ya da kağıt kaplar çıkartın ve kalıbı hafifçe yağlayın.

          Daha sonra kalıba önce iç harç malzemelerini yerleştirin, üzerlerine ise yumurtanızı dökün.

        • 7

          Hepsini doldurduktan sonra fırınınızı açın ve 185 derecede 20 dakika pişirin.

          Pişen yumurta muffinlerinizi fırından alın ve bir tabağa yerleştirip servis edin. Afiyet olsun!

          Kaynak: Breakfast for One

          Fotoğraf kaynakları: YouTube

        Haberi Hazırlayan: Ece Çınar
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