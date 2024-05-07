Kahtalı Mıçe, hakkında çıkan asılsız iddialara sitem etti

71 yaşındaki ünlü şarkıcı, isyan etme niteliğindeki açıklamasında şunları söyledi; "Beni seven sevgili dinleyicilerim. Son birkaç gündür sosyal medyada eski bir haberi gündeme getirmişler. Öyle bir şey yok. 'Gırtlak kanseri olmuş, ekonomik durumu kötü' yönünde çıkan haberler asılsızdır. Evet, biraz rahatsızım ama gırtlak kanseri değilim. İki tane kitle var ince bağırsağımın üstünde. Onun tedavisini ve kemoterapisini görüyorum. Gayet iyim. Tedavi gördüğüm için biraz hırpalandım bu da normal. Sevenlerim, dostlarım akrabalarım var ve benim için korkuyorlar."

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Ünlü şarkıcı, paylaştığı videonun altına; "Sevgili dostlarım, gırtlak kanseri olduğuma ve ekonomik durumuma ilişkin asılsız haberler yapılmaktadır. Lütfen bu haberlere itibar etmeyiniz.

Sizden sadece dualarınızı istiyorum. Selam ve dua ile" notunu düştü