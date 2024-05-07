Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Kahtalı Mıçe, hakkında çıkan asılsız iddialara sitem etti - Magazin haberleri

        Kahtalı Mıçe, hakkında çıkan asılsız iddialara sitem etti

        'Kahtalı Mıçe' olarak tanınan şarkıcı Mustafa Aslan, hakkında çıkan gırtlak kanseri olduğu ve maddi durumunun kötü yönündeki iddialarla ilgili açıklama yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.05.2024 - 17:37 Güncelleme: 07.05.2024 - 17:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ünlü türkücüden kanser açıklaması
        ABONE OL
        ABONE OL

        71 yaşındaki ünlü şarkıcı, isyan etme niteliğindeki açıklamasında şunları söyledi; "Beni seven sevgili dinleyicilerim. Son birkaç gündür sosyal medyada eski bir haberi gündeme getirmişler. Öyle bir şey yok. 'Gırtlak kanseri olmuş, ekonomik durumu kötü' yönünde çıkan haberler asılsızdır. Evet, biraz rahatsızım ama gırtlak kanseri değilim. İki tane kitle var ince bağırsağımın üstünde. Onun tedavisini ve kemoterapisini görüyorum. Gayet iyim. Tedavi gördüğüm için biraz hırpalandım bu da normal. Sevenlerim, dostlarım akrabalarım var ve benim için korkuyorlar."

        REKLAM

        Ünlü şarkıcı, paylaştığı videonun altına; "Sevgili dostlarım, gırtlak kanseri olduğuma ve ekonomik durumuma ilişkin asılsız haberler yapılmaktadır. Lütfen bu haberlere itibar etmeyiniz.

        Sizden sadece dualarınızı istiyorum. Selam ve dua ile" notunu düştü

        Fotoğraflar: Instagram

        ÖNERİLEN VİDEO
        #kahtalı mıçe

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dışişleri'nden 'Refah' açıklaması
        Dışişleri'nden 'Refah' açıklaması
        Sucu dükkanındaki özel odalı istismar dehşetinde dava başladı!
        Sucu dükkanındaki özel odalı istismar dehşetinde dava başladı!
        Özel, Bahçeli ile görüşmesini anlattı
        Özel, Bahçeli ile görüşmesini anlattı
        Prof. Dr. Özlü: Astıma bağlı ölümler en çok genç yaşta
        Prof. Dr. Özlü: Astıma bağlı ölümler en çok genç yaşta
        Dev maç öncesi özel talimat!
        Dev maç öncesi özel talimat!
        Ücretsiz maç linkine tıkladı, 138 bin lira dolandırıldı
        Ücretsiz maç linkine tıkladı, 138 bin lira dolandırıldı
        Genç doktor Melike'nin ölümüne soruşturma
        Genç doktor Melike'nin ölümüne soruşturma
        Okuldan atılan öğrenci okul müdürünü vurdu!
        Okuldan atılan öğrenci okul müdürünü vurdu!
        Son 8 haftaya yıldız damgası!
        Son 8 haftaya yıldız damgası!
        Berlin ve Amsterdam'da Gazze'ye destek gösterilerine müdahale
        Berlin ve Amsterdam'da Gazze'ye destek gösterilerine müdahale
        Avrupa'da krallık yarışı!
        Avrupa'da krallık yarışı!
        İstanbul'un iki yakasını birbirine bağlayan otobüs hattı: 500T
        İstanbul'un iki yakasını birbirine bağlayan otobüs hattı: 500T
        Suç makinesi baba kızını meyve bıçağıyla katletti
        Suç makinesi baba kızını meyve bıçağıyla katletti
        "F.Bahçe intihar etti!"
        "F.Bahçe intihar etti!"
        Çocuklarda bu davranışlara dikkat: DEHB hakkında her şey!
        Çocuklarda bu davranışlara dikkat: DEHB hakkında her şey!
        Yılın 'gala'sından böyle geçtiler!
        Yılın 'gala'sından böyle geçtiler!
        Masraflar bile çıkmadı
        Masraflar bile çıkmadı
        Üç kızı da üniversiteyi ABD'de bitirdi
        Üç kızı da üniversiteyi ABD'de bitirdi
        Bankalar Birliği'nin çıkışı Florya'dan
        Bankalar Birliği'nin çıkışı Florya'dan
        1.5 milyarlık yatırımla dünyada ilk 3'e girdi
        1.5 milyarlık yatırımla dünyada ilk 3'e girdi
        Habertürk Anasayfa