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        Haberler Gündem Güncel Kahta'da ilk "Bağbozumu Festivali" | Son dakika haberleri

        Kahta'nın ilk "Kerge Festivali"nde Başkan Hallaç'tan müze açıklaması

        Adıyaman Kahta ilçesinde ilk kez Kerge Festivali gerçekleştirildi. Üzüm bağcılığının tanıtılması ve teşvik edilmesi amacıyla Kahta Belediyesi öncülüğünde düzenlenen festival, bağdan koparılan üzümlerle geleneksel üzüm çiğneme ve pekmez kaynatma etkinliğine sahne oldu. Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, "Kahta'da ilk defa böyle bir etkinliğe sahip oluyoruz. Kerge festivalini gerçekleştiriyoruz. Yani bağbozumu festivali. Bunun yanında da önümüzdeki dönemde de bağbozumu müzemiz olacak" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 11:11 Güncelleme: 09.09.2024 - 11:11
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        Kahta'da ilk "Kerge Festivali" heyecanı
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        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 1. Kerge Festivali gerçekleştirildi. İlçeye bağlı Karacaören Köyü Muhtarı Selim Bozan'ın üzüm bağında düzenlenen festival, bağdan koparılan üzümlerle geleneksel üzüm çiğneme ve pekmez kaynatma etkinliklerine sahne oldu.

        Üzüm bağcılığının tanıtılması ve teşvik edilmesi amacıyla Kahta Belediyesi öncülüğünde düzenlenen festivalde vatandaşlar yöresel kıyafetleriyle halay çekti. Etkinliğine katılan Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, pekmez, kesme ve bademli sucuk gibi birçok ürünün yapım aşamasına eşlik etti.

        "16 BİN DEKAR ALANDA ÜZÜM YETİŞTİRİLİYOR"

        Kahta'da 16 bin dekar alanda üzüm yetiştiriciliği yapıldığını belirten Kahta İlçe Tarım Müdürü Mehmet Selim Yıldırım, üreticilerin daha hijyenik şartlarda çalışması için geçen yıl 23 çiftçiye üzüm sıkma makinesi dağıttıklarını ifade ederek tarımsal anlamda ilk defa düzenlenen festivalin, bölgedeki ürünlerin tanıtılmasına katkı sağlayacağını söyledi.

        "KERGE FESTİVALİNİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"

        Festivale ilişkin açıklamada bulunan Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç da "Kahta'da ilk defa böyle bir etkinliğe sahip oluyoruz. Kerge festivalini gerçekleştiriyoruz. Yani bağbozumu festivali. Bu dönemde bağdaki üzümlerimiz toplanır daha sonra şireye çevrilir. Şireden de değişik ürünler elde edilir. Pelit, pastığ, sucuk gibi ürünler elde ederiz. Bizim bu bölgede geleneksel bir olaydır bu. Ve adına da Kerge diyoruz biz. Bu kültürümüzü gelecek nesillere taşımak amacıyla böyle bir festivale başladık" dedi.

        "ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE DE MÜZEMİZ OLACAK"

        "İnşallah önümüzdeki dönemlerde çok daha büyük etkinlikler olacaktır" diyen Başkan Hallaç, sözlerine şöyle devam etti: "Bunun yanında da şöyle bir müjdeyi vermek istiyorum. Bir bağbozumu müzesi sözünü aldık. İnşallah köylülerimizden ve çevremizden bununla ilgili ürünleri olanların bize bu konuda yardımcı olacaklarını söylediler. Önümüzdeki dönemde de müzemiz olacak. Bu tür etkinlikler bizim kültürümüzü özellikle gelecek nesillere yansıtmak adına önemli olduğuna inanıyoruz. Bu vesileyle 1. Kerge festivalimiz hayırlı olsun inşallah. Önümüzdeki dönemlerde çok daha büyük ve güzel festivallere şahit olacağız."

        Festivalde, Türk Halk Müziği Sanatçısı Recep Tanyıldız'ın seslendirdiği hareketli parçalar eşliğinde halaya geçen protokol üyeleri ve vatandaşlar unutulmaz bir gün yaşadı.

        Festivale Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, AK Parti İl Başkanı Faruk Bülent Kablan, Kahta İlçe Tarım Müdürü M. Selim Yıldırım, AK Parti Kahta İlçe Başkan Vekili Gaffar Çelebi, İl Genel meclis Üyesi Turan Yıldırım, kurum Müdürleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

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        #yerel haberler
        #Adıyaman
        #Kahta ilçesi
        #kerge festivali
        #bağbozumu
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