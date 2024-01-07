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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kahreden yangın! Son dakika: Hatay'daki yangında 2 çocuk hayatını kaybetti

        Hatay'da prefabrik ev yandı; 2 çocuk yaşamını yitirdi

        Hatay'da prefabrik bir evde çıkan yangın faciayla sonuçlandı. Olayda 4 ve 1 yaşındaki iki çocuk yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 11:48 Güncelleme: 07.01.2024 - 12:24
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        Kahreden yangın! 2 çocuk hayatını kaybetti
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        Hatay'ın Samandağ ilçesinde prefabrik evde çıkan yangında İsacan (4) ve kardeşi Doğa Hüzmeli (1), hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre kentte Suudi Arabistan'da çalışan Abdullah Hüzmeli'nin evinin bahçesine yaptığı, eşi Zeynep Hüzmeli ve 3 çocuğunun yaşadığı prefabrik evde, gece saatlerinde yangın çıktı.

        Yangında hayatını kaybeden İsacan Hüzmeli
        Yangında hayatını kaybeden İsacan Hüzmeli

        1 yaşındaki kızı ile bulunduğu evden çıkmayı başaran Zeynep Hüzmeli, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında İsacan ve kardeşi Doğa'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

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        Çocukların cenazesi, Hatay Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Doğa ve Duru'nun ikiz oldukları öğrenildi.

        Elektrik kablosundan çıktığı değerlendirilen yangınla ilgili inceleme sürüyor.

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        #son dakika
        #Hatay
        #Son dakika haberler
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