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Ölmeden 4 saat önce doğum günü pastası paylaşmış!
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, kontrolden çıkarak dereye uçan otomobildeki 23 yaşındaki Ceren Ceylan ile 27 yaşındaki Öykü Kasımoğlu hayatını kaybetti. 3.79 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü 29 yaşındaki Mustafa Besleme ise gözaltına alındı. Araçtakilerin, Ceylan'ın doğum günü kutlamasından döndükleri öğrenildi. Ceren Ceylan'ın, kazadan 4 saat önceki doğum günü paylaşımı ortaya çıktı. Ceylan'ın, sosyal medyadan, 'İyi ki doğdun Ceri Cey' yazılı pastasıyla çekilen videosunu paylaştığı görüldü
KAHREDEN OLAY | Son dakika haberleri: Ölmeden 4 saat önce doğum günü pastası paylaşmış! - Güncel haberler/kahreden-olay-son-dakika-haberleri-olmeden-4-saat-once-dogum-gunu-pastasi-paylasmis-guncel-haberler-3560734
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