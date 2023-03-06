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Yozgat'ta kahreden kaza: Anne-baba öldü, çocukları yaralı

Yozgat'ta, kontrolden çıkan otomobil, karşı yöne geçerek bariyerlere çarptı. Feci kazada, ters dönen araçtaki sürücü ile eşi hayatını kaybederken, 3 ve 11 yaşındaki çocukları yaralandı

Giriş: 06.03.2023 - 11:48 | Güncelleme: ABONE OL
Kahreden kaza: Anne-baba öldü, çocukları yaralı
İHA

Yozgat'ta meydana gelen feci kazada, anne-baba hayatını kaybetti, çocukları yaralandı.

Kaza, Akdağmadeni ilçesi D-200 Karayolu üzeri Şahnaderesi mevkisinde meydana geldi. Mehmet Akol (44) idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp karşı yola geçerek bariyerlere çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ters dönen aracın sürücüsü ile eşi Sevim Akol (43) olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan çocukları M.K.A. (3) ve M.A. (11) yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Akdağmadeni Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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