Kahreden kaza: Anne-baba öldü, çocukları yaralı

Yozgat'ta meydana gelen feci kazada, anne-baba hayatını kaybetti, çocukları yaralandı.

Kaza, Akdağmadeni ilçesi D-200 Karayolu üzeri Şahnaderesi mevkisinde meydana geldi. Mehmet Akol (44) idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp karşı yola geçerek bariyerlere çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ters dönen aracın sürücüsü ile eşi Sevim Akol (43) olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan çocukları M.K.A. (3) ve M.A. (11) yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Akdağmadeni Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.