Kahramanmaraş'ta konuşma engelli yaşlı adamdan haber alınamıyor!

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi kırsalında yaşayan, konuşma engelli 81 yaşındaki Duran Manış, 19 Aralık'ta çıktığı evine geri dönmedi.

DHA'da yer alan habere göre Manış’ın birlikte yaşadığı yeğenleri, yaptıkları aramada kendisine ulaşamamaları üzerine bir gün sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbarla bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

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HERHANGİ BİR İZ YOK Sivil arama kurtarma ekipleri ile Halkaçayırı ve çevre mahallede yaşayanların da katıldığı arama çalışmalarında, iz sürme ve kadavra köpekleriyle dronlar da kullanıldı. Yaklaşık 500 kişilik ekip tarafından yürütülen çalışmalarda 40 kilometrekarelik alan tarandı ancak Duran Manış'a dair herhangi bir ize rastlanamadı. REKLAM "BAKMADIĞIMIZ YER KALMADI" Yaşlı adamın yeğeni İfraz Manış, amcasını günlerdir aradıklarını ancak şu ana kadar sonuç alamadıklarını belirtti. Amcasının yıllardır eve 500 metre uzaklıktaki dereye gidip geldiğini ve yaşam alanının dereyle ev arası olduğunu ifade eden Manış, şunları söyledi:

"En son bizim bir köylü görüyor. Ondan sonra da maalesef bulamadık. Bir ize, en ufak bir ize bile rastlamadık. İlk günden beri 250-300 kişilik gruplarla, en son da 500 kişilik gruplarla AFAD ve jandarma beraber çalıştık, çabaladık. Her ağacın dibine, her çalının dibine yani bakmadığımız yer kalmadı. Sanki birden uçtu ya da yer yarıldı içine girdi gibi bir şey oldu anlamadık. AFAD ekipleri sağ olsun, jandarma ekipleri sağ olsun, halkımız sağ olsun çok duyarlılar çok yardımcı oldular. Beraber her tarafa baktık, boş evlerin içine baktık, ahırlara baktık yani bakılmadık hiçbir yer kalmadı diyebilirim. 19 Aralık'tan bu yana en ufak bir izi rastlayamadık maalesef. Eğer izine rastlayan olursa lütfen bize bildirsinler."

"UZAK BİR YERLERE GİTTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ" Manış'ın diğer yeğeni Aziz Manış ise günlerdir süren arama çalışmalarında amcasına ait bir ize rastlayamadıklarını belirterek, "Bütün ekipler, jandarma olsun, AFAD olsun, köylülerimiz olsun, civardaki köylüler olsun var gücümüzle her tarafı arıyoruz. Aramadığımız bir yer kalmadı ama maalesef herhangi bir ize, herhangi bir ipucuna rastlayamadık ve daha da aramaya devam ediyoruz tabii ki. Ama bizim düşüncemiz buralarda kesinlikle yok, diye biliyoruz. Çünkü aramadığımız yer kalmadığı için yani o konuda eminiz ve uzak bir yere gitti diye düşünüyoruz" dedi.