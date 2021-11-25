Bağ evinde ölü bulundu

Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bağ evine giden Sevtap Duran'a (48) ulaşamayan oğlu Çağlar S. (24) ikamete giderek kapıyı çaldı.

Açılmaması üzerine kapıyı zorlayarak içeri giren Çağlar S, annesini yerde hareketsiz şekilde buldu. AA'nın haberine göre; durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Sevtap Duran'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Duran'ın cenazesi ölüm nedeninin tespiti için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerince soruşturma başlatıldı.