Ambulans otomobil ile çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Onikişubat ilçesi İşbilir kavşağında meydana geldi. U.K. idaresindeki 46 AAV 454 plakalı ambulans, İşbilir Kavşağı'nda, E.D. yönetimindeki 27 Y 6014 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücülerle ambulanstaki 2 sağlık görevlisi, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesine sevk edilen U.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı, diğer yaralıların tedavisi sürüyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.