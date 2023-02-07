Türkiye 6 Şubat Pazartesi gece yarası son dakika deprem haberiyle güne başladı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04:17'de 7,7 büyüklüğünde deprem meydana gelirken saat 04:26'da ise Gaziantep Nurdağı'nda 6,4 büyüklüğünde peş peşe depremler meydana geldi. Artçı depremler devam ederken saat 14:24 itibarıyla Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Gaziantep depremi ve Kahranmaraş depremi; Hatay, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Adıyaman ve Şanlıurfa gibi pek çok ilde hissedildi. Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi'ndeki birçok il ve ilçeyi sarsan depremde ölü ve yaralı sayıları açıklanmaya devam ediyor. Yetkililerden deprem son durum açıklamaları gelirken gözler "Depremde ölenlerin ve yaralananların isimleri açıklandı mı, kaç kişi öldü ve kaç kişi yaralandı?" sorusuna çevrildi. Gaziantep ve Kahramanmaraş depreminde vefat edenlerin kimliklerinin açıklanıp açıklanmadığı merak konusu oldu. İşte, Depremde hayatını kaybedenler ve yaralananlar hakkında merak edilenler....