Diyarbakır’da 46 kişi yaşamını yitirdi, 557 kişi yaralandı, 20 bina yıkıldı.
Şanlıurfa’da 30 kişi yaşamını yitirdi, bin 71 kişi yaralandı, 201 bina yıkıldı.
Gaziantep’te 309 kişi yaşamını yitirdi, bin 597 kişi yaralandı, 581 bina yıkıldı.
Kilis’te 13 kişi yaşamını yitirdi, 244 kişi yaralandı, 50 bina yıkıldı.
Adana’da 58 kişi yaşamını yitirdi, 720 kişi yaralandı, 24 bina yıkıldı.
Malatya’da 106 kişi yaşamını yitirdi, bin 941 kişi yaralandı, 300 bina yıkıldı.
Elazığ’da da 6 binanın yıkıldığı tespit edildi.