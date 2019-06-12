Kahkül birleşik mi yazılır?

Kâkül mü? Kahkül mü? Nasıl yazılır? Vatandaşların aklına bu soru takıldı. Türk Dil Kurumu'na göre ise iki kelimede anlamını yitirip başka bir ismin yerine kullanılırsa sözcük bitişik yazılır. Birleşme esnasında kelimelerden hiçbiri anlam değişikliğine uğramamışsa bu sözcükler ayrı yazılır. İşte kahkül kelimesinin yazım şekli.

KAKÜL MÜ? KAHKÜL MÜ?

TDK sitesinde sözlükten arama yaptığımızda kakül kelimesi sözlükte bulunmamaktadır.

TDK'da kelimenin doğru yazımı "kahkül" şeklinde ayrı yazılır.