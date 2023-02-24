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Kağıthane deprem riski haritası | Kağıthane'de fay hattı var mı? Kağıthane'nin en riskli bölgeleri, yerleri, semtleri

Kağıthane deprem riski haritası ve en riskli bölgeler

Kahramanmaraş'ta meydana gelen büyük depremler sonucunda tüm Türkiye bir kez daha depremle yüzleşti. Özellikle Türkiye'nin en yoğun nüfusuna sahip İstanbul, olası büyük bir deprem karşısında hazırlıklı olup olmadığını tartışıyor. İBB tarafından hazırlanan deprem raporu, tüm merak edilenleri yanıtlıyor. İşte, Kağıthane deprem riski raporu ve en riskli bölgeler...

Giriş: 24.02.2023 - 17:38 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Mega bir kent olan İstanbul, içinde 20 milyon kişiyi barındırıyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerden sonra İstanbullu vatandaşlar, ikamet ettikleri semtin depreme ne derece dayanıklı olduğunu araştırıyor. İBB, 2019 yılında 39 ilçeyi kapsayan deprem raporunda olası bir 7,5 büyüklüğündeki depremde neler olacağını açıklıyor. İşte, Kağıthane deprem riski haritası ve tüm detaylar...

  • KAĞITHANE İLÇE BİLGİLERİ

    Kağıthane ilçesi, İstanbul iline bağlı; kuzeyde Sarıyer, kuzeydoğuda Beşiktaş, doğu ve güneyde Şişli, güneybatıda Beyoğlu ve batıda da Eyüp ile komşu ve 14.83 km2 yüz ölçümüne sahiptir. İlçede 19 mahalle bulunmaktadır. TÜİK 2019 verilerine göre ilçenin nüfusu, 448.025’dir.

    İBB KAĞITHANE DEPREM RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ

  • KAĞITHANE DEPREM AÇISINDAN RİSKLİ BİR BÖLGEDE Mİ YER ALIYOR?

    “İstanbul İli Kağıthane İlçesi Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı”, Kağıthane ilçesine ait deprem tehlike analizlerini, kentsel üstyapı ve altyapı unsurlarının kayıp tahminlerini sunmak amacıyla “İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi (2019)” verileri kullanılarak, 2020 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü tarafından (DEZİM) hazırlandı.

  • Buna göre, İstanbul'da 7,5 büyüklüğünde meydana gelen bir depremde oluşabilecek hasarlar ve Kağıthane'nin en riskli yerleri saptandı. Kağıthane düşük riskli deprem bölgesi olarak biliniyor. 

  • KAĞITHANE EN RİSKLİ BÖLGELER HANGİLERİ?

    İBB tarafından riskli bölgeleri gösteren bu haritaya göre; Kağıthane genel anlamda depreme dayanıklı bir zemine sahip. 

    Kağıthane'nin en riskli yerleri: Mehmet Akif Ersoy ve Nurtepe'nin bir bölümü yüksek risk içeriyor. 

  • 7,5 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ BİR DEPREM KAĞITHANE'Yİ NASIL ETKİLER?

    Buna göre Mw=7.5 büyüklüğündeki senaryo depreminde, Kağıthane’deki binaların ortalama yüzde 73’sinin hasar görmeyeceği tahmin edilmektedir. Binaların ortalama yüzde 20’nin hafif, yüzde 6’sının orta, yüzde 0,7’inin ağır ve yüzde 0,3’inin de çok ağır hasar görmesi beklenmektedir.

    Kağıthane’de, analiz edilen toplam bina sayısı 29.103’tür. Ağır ve çok ağır hasarlı binaların aldıkları deprem hasarının, onarılamayacak boyutta olabileceği ve bu hasar seviyelerindeki binaların yıkılıp tekrar yapılması gereğinin ortaya çıkacağı öngörülmektedir.

  • Mw=7.5 büyüklüğündeki senaryo depreminin, en kötü senaryo olan gece meydana gelmesi halinde, Kağıthane’de ortalama 84 civarında can kaybı meydana gelebileceği, yaklaşık 44 kişinin ağır yaralanabileceği ve 275 kişinin de hastane şartlarında tedavi görmesi gerekebileceği öngörülmektedir.

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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