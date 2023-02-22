7,5 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ BİR DEPREM ŞİLE'Yİ NASIL ETKİLER?
Buna göre Mw=7.5 büyüklüğündeki senaryo depreminde, Şile’deki binaların ortalama yüzde 83,2’sinin hasar görmeyeceği tahmin edilmektedir. Binaların ortalama yüzde 12’sinin hafif, yüzde 4’ünün orta, yüzde 0,6’sının ağır ve yüzde 0,2’sinin de çok ağır hasar görmesi beklenmektedir.
Şile’de, analiz edilen toplam bina sayısı 20.102’dir. Ağır ve çok ağır hasarlı binaların aldıkları deprem hasarının, onarılamayacak boyutta olabileceği ve bu hasar seviyelerindeki binaların yıkılıp tekrar yapılması gereğinin ortaya çıkacağı öngörülmektedir.