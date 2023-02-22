Türkiye, Kahramanmaraş'ta yaşadığı iki büyük depremden sonra zor günler geçiriyor. Deprem gerçeği ile bir kez daha yüzleşen vatandaşlar, yaşadıkları şehir ve semtlerin depreme karşı ne durumda olduğunu araştırıyor. Bu kapsamda İBB'nin 2019 yılında hazırladığı 39 ilçelik rapor, mega kentte yaşayanların aradığı tüm cevapları verecek nitelikte. İBB, deprem riski düşük olan Şile için de oldukça kapsamlı bir rapor sunuyor. İşte, Şile'nin deprem haritası ve riskli bölgeleri...