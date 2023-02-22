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Şile deprem riski haritası| Şile'den fay hattı geçiyor mu? Şile deprem bölgesi mi? Şile riskli olan bölgeler ve yerler 2023

Şile depreme karşı hazırlıklı mı? İşte Şile'nin deprem riski haritası

Türkiye'de 6 Şubat gecesinden beri yaşanan büyük depremler tüm vatandaşları ve uzmanları depreme karşı alarma geçirdi. Bir deprem bölgesi olan İstanbul'da da araştırmalar devam ediyor. 2019 yılında İBB'nin hazırladığı 39 ilçeyi kapsayan rapor dahilinde Şile'nin de deprem haritası çıkarıldı. İşte, Şile'nin riskli bölgeleri ve deprem haritası...

Giriş: 22.02.2023 - 17:45 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Türkiye, Kahramanmaraş'ta yaşadığı iki büyük depremden sonra zor günler geçiriyor. Deprem gerçeği ile bir kez daha yüzleşen vatandaşlar, yaşadıkları şehir ve semtlerin depreme karşı ne durumda olduğunu araştırıyor. Bu kapsamda İBB'nin 2019 yılında hazırladığı 39 ilçelik rapor, mega kentte yaşayanların aradığı tüm cevapları verecek nitelikte. İBB, deprem riski düşük olan Şile için de oldukça kapsamlı bir rapor sunuyor. İşte, Şile'nin deprem haritası ve riskli bölgeleri...

  • ŞİLE İLÇE BİLGİLERİ

    Şile, İstanbul iline bağlı, Marmara Bölgesi’nin kuzeydoğusunda, Karadeniz kıyısında yer alan bir ilçedir ve 779.11 km2 yüz ölçümüne sahiptir. İlçenin doğusunda Kocaeli İline bağlı Kandıra, güneydoğusunda Derince ve Körfez, güneyinde İstanbul İline bağlı Pendik ve Gebze, güneybatısında Çekmeköy, batısında ise Beykoz ilçeleri bulunmaktadır. İlçede 62 mahalle bulunmakta olup, ilçenin nüfusu TÜİK 2019 verilerine göre 37.692’dir

    İBB'NİN ŞİLE DEPREM RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ

  • ŞİLE DEPREM AÇISINDAN RİSKLİ BİR BÖLGEDE Mİ YER ALIYOR?

    “İstanbul İli Şile İlçesi Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı”, Bahçelievler ilçesine ait deprem tehlike analizlerini, kentsel üstyapı ve altyapı unsurlarının kayıp tahminlerini sunmak amacıyla “İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi (2019)” verileri kullanılarak, 2020 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü tarafından (DEZİM) hazırlandı.

  • Buna göre, İstanbul'da 7,5 büyüklüğünde meydana gelen bir depremde oluşabilecek hasarlar ve Şile'nin en riskli yerleri saptandı. Şile düşük riskli deprem bölgesi olarak biliniyor ve İBB raporlarında semtin zemin açısından gayet iyi durumda olduğu anlaşılıyor.

  • ŞİLE'DE EN RİSKLİ BÖLGELER HANGİLERİ?

    İBB'nin raporuna göre Şile İstanbul'un depreme dayanıklı semtlerinden bir tanesi. Haritaya göre yalnızca risk içeren bazı bölgeler bulunuyor. 

    Buna göre Şile'nin en risk içeren yerleri; Kumbara, Çavuş'un bir kısmı, Kabakoz'un bir kısmı, Ağva merkez, Kurfallı'nın bir kısmı, Bucaklı'nın bir kısmı, İsaköy'ün bir kısmı.

  • 7,5 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ BİR DEPREM ŞİLE'Yİ NASIL ETKİLER?

    Buna göre Mw=7.5 büyüklüğündeki senaryo depreminde, Şile’deki binaların ortalama yüzde 83,2’sinin hasar görmeyeceği tahmin edilmektedir. Binaların ortalama yüzde 12’sinin hafif, yüzde 4’ünün orta, yüzde 0,6’sının ağır ve yüzde 0,2’sinin de çok ağır hasar görmesi beklenmektedir.

    Şile’de, analiz edilen toplam bina sayısı 20.102’dir. Ağır ve çok ağır hasarlı binaların aldıkları deprem hasarının, onarılamayacak boyutta olabileceği ve bu hasar seviyelerindeki binaların yıkılıp tekrar yapılması gereğinin ortaya çıkacağı öngörülmektedir.

  • Öte yandan, orta hasarlı binaların da onarım yerine yıkılıp yeniden inşası çoğunlukla daha uygundur. Senaryo depreminde, Şile’deki binaların ortalama yüzde 4,8’inin (yaklaşık 895 bina) orta ve üstü seviyede hasar göreceği tahmin edilmektedir. Yaklaşık 19.207 binanın ise, hasarsız veya hafif hasarlı olması beklenmektedir. Mw=7.5 büyüklüğündeki senaryo depreminin, en kötü senaryo olan gece meydana gelmesi halinde, Şile’de can kaybı, ağır yaralanma ve hastane şartlarında tedavi görme durumlarının meydana gelmeyebileceği öngörülmektedir.

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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