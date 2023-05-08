Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa

Kağıthane'de kendi kullandığı otomobilin altında kalan sürücü öldü!

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde akılalmaz bir kaza meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil elektrik direğine çarparak karşı şeride geçti. Kaza sırasında yola düşen sürücü, kendi kullandığı otomobilin altında kalarak öldü

Giriş: 08.05.2023 - 05:57 | Güncelleme: ABONE OL
Kağıthane'de kendi kullandığı otomobilin altında kalan sürücü öldü!
Kendi kullandığı otomobilin altında kalarak öldü!
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

Kağıthane'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil elektrik direğine çarptıktan sonra yan yola geçti. Bu sırada direksiyon kabininden fırlayan sürücü Cemil Ünal, otomobilin altında kalarak hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Kaza anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA'nın haberine göre kaza, saat 23.30 sıralarında Kağıthane İmrahor Caddesi üzerinde meydana geldi. Cemil Ünal yönetimindeki otomobil, bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarptıktan sonra kaldırımı aşarak yan yola geçti. Bu sırada sürücü Cemil Ünal (24), direksiyon kabininden fırlayarak otomobilin altında kaldı.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Sürücü Cemil Ünal olay yerinde hayatını kaybederken, otomobilde bulunan Muhammet Yasin Erdi ve Berat Yılmaz ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla hastaneye kaldırırken, polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.

İncelemelerin ardından Cemil Ünal'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan kaza anı ise güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı. Görüntülerde otomobilin kaldırıma çıktığı, bu sırada ise sürücünün otomobilden fırlayarak altında kaldığı görüldü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Otomobil kamyona çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Otomobil kamyona çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen'den olaylı mitinge ilişkin açıklama
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen'den olaylı mitinge ilişkin açıklama
Nevşehir'de otomobilin çarptığı asker şehit oldu
Nevşehir'de otomobilin çarptığı asker şehit oldu
Evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda öldü
Evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda öldü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.