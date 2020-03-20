Yerli girişimden kağıt paraya dezenfeksiyon

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Yerli girişimlerden Money Shower, kağıt paraları bakteri ve virüslerden arındırma amacıyla ATM'lere uygulanan kağıt para dezenfeksiyon modülü geliştirdiğini duyurdu.

Money Shower Kurucu Ortağı Furkan Eruçan, kağıt paraların bir ayda 150 farklı insanın eline değerek kirlendiğini belirterek, "Yapılan araştırmalara göre, Avrupa ülkelerindeki kağıt paralar üzerinde ortalama 500 farklı çeşitten oluşan 26 bin bakteri bulunuyor. Türk paraları da aynı miktarlarda bakteri barındırıyor. Bu sayılar insanları hasta etmek için yeterli" dedi.

UVC ışığın tüm bakteri ve virüsleri yok ettiğini öğrenerek bir iş fikri geliştirmeye başladığını anlatan Eruçan, şirketin diğer kurucu ortağı Kübra Karakoç'un mikrobiyoloji konusundaki desteğiyle birlikte UVC ışıktan verimli bir teknoloji geliştirmeyi başardıklarını, bu teknolojiyi ATM'ler üzerinde test edip, patentlerini aldıklarını söyledi.

'PARALARI YAKMAK ÇÖZÜM DEĞİL'

Eruçan, kağıt paralar üzerinde bulunan mikroorganizmaların çeşitli hastalıklara sebep olduğunu, ancak günümüze kadar kağıt paraların dezenfekte edilmesine yönelik herhangi bir çalışma yapılmadığını hatırlatarak, "Sadece büyük salgın hastalıkların ortaya çıktığı zamanlarda ülkeler kağıt paraları toplayıp banknot merkezlerinde yakıyor ve yeni paralar basıp piyasaya sürüyorlar" ifadelerini kullandı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında da virüsün yayılmasını engellemek için Çin'in piyasadan kağıt paraları toplayıp yaktığını dile getiren Eruçan, "Bu dezenfeksiyon yöntemi oldukça yetersiz bir yöntem, çünkü piyasaya sürülen yeni paraların yüzlerce insanın eline değerek kirlenmeye başlıyor ve eski kirli paralardan bir farkı kalmıyor" diye konuştu.

'ANLIK DEZENFEKSİYON SAĞLIYOR'

Money Shower Kurucu Ortağı Furkan Eruçan, Türkiye'nin önde gelen bankalarından birine ürün satışı gerçekleştirdiklerini ve pilot uygulamaların ardından 2023'e kadar öncü bankalarının ATM'lerine entegre olmayı hedeflediklerini aktararak, dünyaya açılmayı hedeflediklerini söyledi.

Geliştirdikleri kağıt para dezenfeksiyon modülünün hali hazırda var olan tüm ATM'leri 15 dakikada hijyenik ve çevreci ATM'lere dönüştürdüğünü belirten Eruçan, "Money Shower ile kağıt paraların en fazla sirküle olduğu yer olan ATM'lerde anlık dezenfeksiyon sağlayarak, kullanımda olan paraların sürekli dezenfekte olmasını sağlıyoruz. ATM'den para çekmek isteyen müşteriler entegre ettiğimiz modül ile yüzde 99 oranında dezenfekte edilmiş şekilde paralarını çekebiliyor. Anlık ve temassız dezenfeksiyon teknolojisi ile insanların koronavirüs dahil olmak üzere tüm mikroorganizmalarca enfekte olmasının önüne geçiyoruz. Bu sayede salgın hastalıkların yayılmadan kontrol altına alınmasını sağlıyoruz" dedi.